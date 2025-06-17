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Израиль атаковал военные объекты Ирана
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Израиль атаковал военные объекты Ирана

Пехлеви призвал иранцев к восстанию

17 июня 2025, 23:59 1922

Сын последнего шаха Ирана принц Реза Пехлеви выступил с обращением к нации. Он сказал, что репрессивный аппарат режима ослаб и не справится с народным восстанием. Пехлеви также рассказал, что у него есть план на переходный период к демократическому государству.

«Исламская республика подошла к концу и находится в упадке. Хаменеи прячется под землей, как испуганная мышь, и теряет контроль над ситуацией. То, что началось, необратимо. Будущее светло, и вместе мы пройдем этот крутой поворот истории», — заявил он.

Реза Пехлеви заявил, что режим ослаб. «Для того, чтобы этот кошмар закончился навсегда, требуется всего лишь всеобщее восстание», — отметил он и обещал вскоре лично прибыть в страну.

Пехлеви также возложил всю ответственность за нынешнюю войну за главу режима Али Хаменеи и его иллюзии. И заверил, что крах исламской республики не приведет к гражданской войне.

«У нас есть планы на будущее Ирана и его процветание. Мы готовы к первым 100 дням переходного периода после падения режима. К установлению национального и демократического правительства для иранского народа и руками иранского народа», — пообещал наследник престола.

Напоследок Пехлеви обратился к военным и службам безопасности. Он призвал их не жертвовать собой ради спасения режима, а перейти на сторону народа.

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