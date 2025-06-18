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AzTV извинился за новость «об убийстве Ахмадинежада»

00:27 1572

Азербайджанское государственное телевидение (AzTV) извинилось перед аудиторией за новость о покушении на экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада.

Об этом говорится в заявлении телеканала.

«Приносим извинения зрителям, поскольку новость не была подтверждена официальными источниками», - говорится в заявлении.

Напомним, что телеканал первым распространил сообщение «об убийстве Махмуда Ахмадинежада». Так, в 20:00 в эфире AzTV Xəbər была передана информация о покушении на экс-президента Ирана.

Позднее в офисе бывшего президента опровергли эту новость.

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