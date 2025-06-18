Хуситы в деле, а «Хезболла» нет

Ливанское движение «Хезболла» не намерено вступать в ирано-израильский конфликт, поскольку Тель-Авив может использовать угрозу сопротивления как предлог для нападения на Ливан, заявил РИА Новости член политического совета «Хезболлы» Махмуд Каматий.

«Заявления Израиля о зафиксированной подготовке «Хезболлы» к вмешательству — это всего лишь ложные предлоги, чтобы оправдать продолжающуюся агрессию против Ливана», — сказал Каматий.

Собеседник агентства подчеркнул, что движение взаимодействует с государством, чтобы не допустить попыток дестабилизации ситуации в Ливане и нарушения внутреннего консенсуса — как на границе, так и в целом.

«Вопрос находится под контролем. Мы страдаем от израильской оккупации, у нас есть пленные, и израильская сторона нарушает суверенитет Ливана — по суше, морю и воздуху», — отметил Каматий. «Мы по-прежнему привержены освобождению нашей земли в полном сотрудничестве с ливанским государством, армией и народом», — добавил он.