Хуситы в деле, а «Хезболла» нет

Ливанское движение «Хезболла» не намерено вступать в ирано-израильский конфликт, поскольку Тель-Авив может использовать угрозу сопротивления как предлог для нападения на Ливан, заявил РИА Новости член политического совета «Хезболлы» Махмуд Каматий.
«Заявления Израиля о зафиксированной подготовке «Хезболлы» к вмешательству — это всего лишь ложные предлоги, чтобы оправдать продолжающуюся агрессию против Ливана», — сказал Каматий.
Собеседник агентства подчеркнул, что движение взаимодействует с государством, чтобы не допустить попыток дестабилизации ситуации в Ливане и нарушения внутреннего консенсуса — как на границе, так и в целом.
«Вопрос находится под контролем. Мы страдаем от израильской оккупации, у нас есть пленные, и израильская сторона нарушает суверенитет Ливана — по суше, морю и воздуху», — отметил Каматий. «Мы по-прежнему привержены освобождению нашей земли в полном сотрудничестве с ливанским государством, армией и народом», — добавил он.
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Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» вмешаются в конфликт между Ираном и Израилем, чтобы поддержать действия исламской республики.
Об этом заявил член политбюро йеменского движения Мухаммед аль-Бухейти.
«Сионистское образование (Израиль - прим.) перешло все красные линии, нацелившись на иранские ядерные объекты. Мы вмешаемся [в конфликт], чтобы поддержать Иран в отражении сионистских атак, так же как поддержали наших братьев в Газе», - сказал представитель хуситов в интервью телеканалу Al Jazeera.