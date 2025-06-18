Азербайджанские бойцы UFC пришли к Фариду Гаибову

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял азербайджанских бойцов UFC, которым 21 июня предстоит выйти в октагон в Баку в рамках исторического для Азербайджана турнира UFC.

Рафаэль Физиев, Назим Садыхов и Тофик Мусаев рассказали Фариду Гаибову о ходе подготовке. Министр пожелал удачи в предстоящих боях.

Напомним, Физиев в соглавном бою вечера встретится с чилийцем Игнасио Баамондесом, Назим Садыхов - с бразильцем Николасом Мотта, а дебютирующий в UFC в 35 лет Тофик Мусаев - с киргизом Мыктыбеком Оролбаем.

Всего в рамках турнира, который пройдет в Baku Crystall Hall, состоятся 12 боев. Предварительный кард начнется в 20:00, а основной кард - в 23:00.