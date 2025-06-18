В Швейцарии решили: «Сабах» будет играть в Лиге чемпионов

По итогам заседания, состоявшегося в штаб-квартире Международной федерации баскетбола в швейцарском Ми, впервые в истории путевку в регулярный сезон Лиги чемпионов получил чемпион Азербайджана «Сабах». Никогда ранее азербайджанские команды не играли в основной стадии этого турнира.

Правление Баскетбольной Лиги чемпионов утвердило список из 29 клубов, получивших право прямого попадания в регулярный сезон турнира.

Из 29 команд, напрямую оказавшихся в регулярном сезоне, десять, в том числе и «Сабах», являются новичками.

Еще 24 клуба поборются за три путевки в регулярный сезон в квалификации. Таким образом, в основной стадии сыграют 32 команды.

Квалификация пройдет с 23 по 28 сентября, а регулярный сезон стартует 7 октября 2025 года. Жеребьевка состоится в Лозанне 2 июля.