USD 1.7000
EUR 1.9654
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

В Швейцарии решили: «Сабах» будет играть в Лиге чемпионов

Отдел спорта
01:37 714

Правление Баскетбольной Лиги чемпионов утвердило список из 29 клубов, получивших право прямого попадания в регулярный сезон турнира.

По итогам заседания, состоявшегося в штаб-квартире Международной федерации баскетбола в швейцарском Ми, впервые в истории путевку в регулярный сезон Лиги чемпионов получил чемпион Азербайджана «Сабах». Никогда ранее азербайджанские команды не играли в основной стадии этого турнира.

Из 29 команд, напрямую оказавшихся в регулярном сезоне, десять, в том числе и «Сабах», являются новичками.

Еще 24 клуба поборются за три путевки в регулярный сезон в квалификации. Таким образом, в основной стадии сыграют 32 команды.

Квалификация пройдет с 23 по 28 сентября, а регулярный сезон стартует 7 октября 2025 года. Жеребьевка состоится в Лозанне 2 июля.

Иран бьет ракетами. Взрывы в Тель-Авиве и Иерусалиме
Иран бьет ракетами. Взрывы в Тель-Авиве и Иерусалиме видео; обновлено 02:53
02:53 13453
Азербайджанские бойцы UFC пришли к Фариду Гаибову
Азербайджанские бойцы UFC пришли к Фариду Гаибову За четыре дня до исторического турнира в Баку; фото
00:42 1132
Хуситы в деле, а «Хезболла» — нет
Хуситы в деле, а «Хезболла» — нет обновлено 01:07
01:07 1902
AzTV извинился за новость «об убийстве Ахмадинежада»
AzTV извинился за новость «об убийстве Ахмадинежада»
00:27 2743
Пехлеви призвал иранцев к восстанию
Пехлеви призвал иранцев к восстанию
17 июня 2025, 23:59 2612
Тегеран пообещал сюрприз, который «запомнит весь мир»
Тегеран пообещал сюрприз, который «запомнит весь мир» обновлено 01:43
01:43 9179
Громкое заявление Эрдогана: «Турция не потерпит!»
Громкое заявление Эрдогана: «Турция не потерпит!» главное на этот час
17 июня 2025, 21:02 8690
Нетаньяху рассказал о самом важном моменте в войне с Ираном
Нетаньяху рассказал о самом важном моменте в войне с Ираном
17 июня 2025, 23:54 2379
Лидер Германии снимает шляпу перед Израилем
Лидер Германии снимает шляпу перед Израилем обновлено 23:32
17 июня 2025, 23:32 5195
Активизировались союзники Израиля в Иране: «Мы готовы начать наступление...»
Активизировались союзники Израиля в Иране: «Мы готовы начать наступление...» главное на этот час
17 июня 2025, 22:14 9820
Армия США в полной боевой готовности
Армия США в полной боевой готовности обновлено 01:38
01:38 19196

ЭТО ВАЖНО

Иран бьет ракетами. Взрывы в Тель-Авиве и Иерусалиме
Иран бьет ракетами. Взрывы в Тель-Авиве и Иерусалиме видео; обновлено 02:53
02:53 13453
Азербайджанские бойцы UFC пришли к Фариду Гаибову
Азербайджанские бойцы UFC пришли к Фариду Гаибову За четыре дня до исторического турнира в Баку; фото
00:42 1132
Хуситы в деле, а «Хезболла» — нет
Хуситы в деле, а «Хезболла» — нет обновлено 01:07
01:07 1902
AzTV извинился за новость «об убийстве Ахмадинежада»
AzTV извинился за новость «об убийстве Ахмадинежада»
00:27 2743
Пехлеви призвал иранцев к восстанию
Пехлеви призвал иранцев к восстанию
17 июня 2025, 23:59 2612
Тегеран пообещал сюрприз, который «запомнит весь мир»
Тегеран пообещал сюрприз, который «запомнит весь мир» обновлено 01:43
01:43 9179
Громкое заявление Эрдогана: «Турция не потерпит!»
Громкое заявление Эрдогана: «Турция не потерпит!» главное на этот час
17 июня 2025, 21:02 8690
Нетаньяху рассказал о самом важном моменте в войне с Ираном
Нетаньяху рассказал о самом важном моменте в войне с Ираном
17 июня 2025, 23:54 2379
Лидер Германии снимает шляпу перед Израилем
Лидер Германии снимает шляпу перед Израилем обновлено 23:32
17 июня 2025, 23:32 5195
Активизировались союзники Израиля в Иране: «Мы готовы начать наступление...»
Активизировались союзники Израиля в Иране: «Мы готовы начать наступление...» главное на этот час
17 июня 2025, 22:14 9820
Армия США в полной боевой готовности
Армия США в полной боевой готовности обновлено 01:38
01:38 19196
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться