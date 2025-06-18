Станет ли олимпийский чемпион Зелим Коцоев 2-кратным чемпионом мира?

На чемпионате мира по дзюдо в Будапеште близятся к завершению индивидуальные соревнования. Перед предпоследним днем у Азербайджана две бронзовые медали, которые завоевали Зелим Цкаев (81 кг) и Эльджан Гаджиев (90 кг).

Сегодня на татами выйдет олимпийский чемпион, действующий чемпион мира Зелим Коцоев (100 кг).