Станет ли олимпийский чемпион Зелим Коцоев 2-кратным чемпионом мира?

На чемпионате мира по дзюдо в Будапеште близятся к завершению индивидуальные соревнования. Перед предпоследним днем у Азербайджана две бронзовые медали, которые завоевали Зелим Цкаев (81 кг) и Эльджан Гаджиев (90 кг).
Сегодня на татами выйдет олимпийский чемпион, действующий чемпион мира Зелим Коцоев (100 кг).
Он начнет борьбу с 1/16 финала, где его соперником станет победитель пары Джаред Коссе (США) - Дженнаро Пирелли (Италия).
В отличие от Хидаята Гейдарова Зелим после триумфа на Олимпиаде уже выступал. Он принял участие в апрельском чемпионате Европы в Черногории, где стал серебряным призером.
Напомним, за всю историю у Азербайджана было три чемпиона мира по дзюдо. Помимо Коцоева, сильнейшим в мире в прошлом году стал Хидаят Гейдаров. А начало нашим победам на мундиалях положил в 2013 году нынешний старший тренер сборной Азербайджана Эльхан Мамедов.