Израиль атакует Тегеран

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале атаки в районе Тегерана.
"ВВС начали волну атак в районе Тегерана", - говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Агентство NourNews в свою очередь сообщило о взрыве в пригороде Тегерана.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале атаки в районе Тегерана.
"ВВС начали волну атак в районе Тегерана", - говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Агентство NourNews в свою очередь сообщило о взрыве в пригороде Тегерана.
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