Хаменеи выступил с сакральным воззванием. Что за символы?

Верховный правитель Ирана Али Хаменеи выступил с сакральным воззванием. На своей странице в Х лидер Ирана написал: "Во славное имя Хайдара начинается битва. Али со своим мечом Зульфикаром возвращается в Хайбар".



Хазрат Али - двоюродный брат и зять пророка Мухаммеда. Героизм Али – притча во языцех, и он прославился под именем Хайдар (Лев). Зульфикар – бороздчатый меч, с волнистыми разводами, принадлежащий храброму воину Али.



Хайбар – город, в котором проживала еврейская община. Хайбар - символ победы мусульман над евреями.