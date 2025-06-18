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Израиль атаковал военные объекты Ирана
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Израиль атаковал военные объекты Ирана

Хаменеи выступил с сакральным воззванием. Что за символы?

03:57 1020

Верховный правитель Ирана Али Хаменеи выступил с сакральным воззванием. На своей странице в Х лидер Ирана написал: "Во славное имя Хайдара начинается битва. Али со своим мечом Зульфикаром возвращается в Хайбар".

Хазрат Али - двоюродный брат и зять пророка Мухаммеда. Героизм Али – притча во языцех, и он прославился под именем Хайдар (Лев). Зульфикар – бороздчатый меч, с волнистыми разводами, принадлежащий храброму воину Али.

Хайбар – город, в котором проживала еврейская община. Хайбар - символ победы мусульман над евреями.

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