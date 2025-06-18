USD 1.7000
EUR 1.9654
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

600 человек бежали из Ирана в Азербайджан

04:30 222

Более 600 человек - представители 17 национальностей бежали в Азербайджан из Ирана с момента начала боевых действий между Израилем и Ираном.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник в Азербайджане.

Израиль атакует Тегеран
Израиль атакует Тегеран главное на этот час, обновляется
03:45 1040
Хаменеи выступил с сакральным воззванием. Что за символы?
Хаменеи выступил с сакральным воззванием. Что за символы?
03:57 1022
Армия США в полной боевой готовности
Армия США в полной боевой готовности обновлено 03:42
03:42 20230
Тегеран пообещал сюрприз, который «запомнит весь мир»
Тегеран пообещал сюрприз, который «запомнит весь мир» обновлено 01:43
01:43 10324
Активизировались союзники Израиля в Иране: «Мы готовы начать наступление...»
Активизировались союзники Израиля в Иране: «Мы готовы начать наступление...» главное на этот час
17 июня 2025, 22:14 10368
Азербайджанские бойцы UFC пришли к Фариду Гаибову
Азербайджанские бойцы UFC пришли к Фариду Гаибову За четыре дня до исторического турнира в Баку; фото
00:42 1378
Хуситы в деле, а «Хезболла» — нет
Хуситы в деле, а «Хезболла» — нет обновлено 01:07
01:07 2201
AzTV извинился за новость «об убийстве Ахмадинежада»
AzTV извинился за новость «об убийстве Ахмадинежада»
00:27 3373
Пехлеви призвал иранцев к восстанию
Пехлеви призвал иранцев к восстанию
17 июня 2025, 23:59 2893
Громкое заявление Эрдогана: «Турция не потерпит!»
Громкое заявление Эрдогана: «Турция не потерпит!» главное на этот час
17 июня 2025, 21:02 9091
Нетаньяху рассказал о самом важном моменте в войне с Ираном
Нетаньяху рассказал о самом важном моменте в войне с Ираном
17 июня 2025, 23:54 2700

ЭТО ВАЖНО

Израиль атакует Тегеран
Израиль атакует Тегеран главное на этот час, обновляется
03:45 1040
Хаменеи выступил с сакральным воззванием. Что за символы?
Хаменеи выступил с сакральным воззванием. Что за символы?
03:57 1022
Армия США в полной боевой готовности
Армия США в полной боевой готовности обновлено 03:42
03:42 20230
Тегеран пообещал сюрприз, который «запомнит весь мир»
Тегеран пообещал сюрприз, который «запомнит весь мир» обновлено 01:43
01:43 10324
Активизировались союзники Израиля в Иране: «Мы готовы начать наступление...»
Активизировались союзники Израиля в Иране: «Мы готовы начать наступление...» главное на этот час
17 июня 2025, 22:14 10368
Азербайджанские бойцы UFC пришли к Фариду Гаибову
Азербайджанские бойцы UFC пришли к Фариду Гаибову За четыре дня до исторического турнира в Баку; фото
00:42 1378
Хуситы в деле, а «Хезболла» — нет
Хуситы в деле, а «Хезболла» — нет обновлено 01:07
01:07 2201
AzTV извинился за новость «об убийстве Ахмадинежада»
AzTV извинился за новость «об убийстве Ахмадинежада»
00:27 3373
Пехлеви призвал иранцев к восстанию
Пехлеви призвал иранцев к восстанию
17 июня 2025, 23:59 2893
Громкое заявление Эрдогана: «Турция не потерпит!»
Громкое заявление Эрдогана: «Турция не потерпит!» главное на этот час
17 июня 2025, 21:02 9091
Нетаньяху рассказал о самом важном моменте в войне с Ираном
Нетаньяху рассказал о самом важном моменте в войне с Ираном
17 июня 2025, 23:54 2700
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться