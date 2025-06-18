600 человек бежали из Ирана в Азербайджан

Более 600 человек - представители 17 национальностей бежали в Азербайджан из Ирана с момента начала боевых действий между Израилем и Ираном.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник в Азербайджане.
Более 600 человек - представители 17 национальностей бежали в Азербайджан из Ирана с момента начала боевых действий между Израилем и Ираном.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник в Азербайджане.
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