Келлог едет к Лукашенко

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог планирует в ближайшие дни посетить Беларусь и встретиться с президентом страны Александром Лукашенко, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомые с этим вопросам.
По словам двух источников, точная повестка дня пока неизвестна. В то же время Келлог в частных разговорах заявлял, что считает эту поездку потенциальным шагом к началу мирных переговоров по завершению войны России против Украины. Пока неясно, точно ли состоится визит, поскольку официальные источники аналогичную информацию не приводят.
Государственный департамент США, Белый дом, сам Келлог, а также посольство Беларуси в Вашингтоне отказались комментировать эту информацию. Как отмечает Reuters, такие дипломатические визиты требуют тонких переговоров и могут быть изменены или отменены в последнюю минуту.
В случае реализации визита Келлог станет самым высоким представителем США, который посетит Беларусь за последние годы. Последний раз подобный визит состоялся в 2020 году, когда государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Минск.
В марте Лукашенко на переговорах с Путиным утверждал, что у «американцев нет никакого плана», а Вашингтон просто «зондирует почву». Президент Беларуси также предлагал провести мирные переговоры в Минске с участием США, России и Украины.