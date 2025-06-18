Келлог едет к Лукашенко

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог планирует в ближайшие дни посетить Беларусь и встретиться с президентом страны Александром Лукашенко, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомые с этим вопросам.

По словам двух источников, точная повестка дня пока неизвестна. В то же время Келлог в частных разговорах заявлял, что считает эту поездку потенциальным шагом к началу мирных переговоров по завершению войны России против Украины. Пока неясно, точно ли состоится визит, поскольку официальные источники аналогичную информацию не приводят.