Пашинян уволил главу службы нацбезопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян своим указом назначил врио главы Службы национальной безопасности заместителя уволенного Армена Абазяна - Андраника Симоняна.
Ранее армянские СМИ сообщали, что Абазян отказался задерживать российско-армянского миллиардера Самвела Карапетяна, заявив Пашиняну, что для этого нет оснований.
Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали президента и основателя группы компаний «Ташир» Карапетяна. В МВД Армении пока никак не комментировали ситуацию.
В доме Карапетяна во вторник прошел обыск, как утверждается, после того как он в беседе с журналистами заявил, что «небольшая группировка... напала на армянскую церковь, армянский народ».
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армена Абазяна.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства.
Временно исполняющим обязанности главы СНБ назначен первый заместитель директора ведомства Андраник Симонян.
Армен Абазян занимал пост главы Службы национальной безопасности с 8 ноября 2020 года.