Пашинян уволил главу службы нацбезопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян своим указом назначил врио главы Службы национальной безопасности заместителя уволенного Армена Абазяна - Андраника Симоняна.

Ранее армянские СМИ сообщали, что Абазян отказался задерживать российско-армянского миллиардера Самвела Карапетяна, заявив Пашиняну, что для этого нет оснований.

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали президента и основателя группы компаний «Ташир» Карапетяна. В МВД Армении пока никак не комментировали ситуацию.

В доме Карапетяна во вторник прошел обыск, как утверждается, после того как он в беседе с журналистами заявил, что «небольшая группировка... напала на армянскую церковь, армянский народ».