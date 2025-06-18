Новую партию «агентов «Моссада» задержали в Иране

Сотрудники разведки Корпуса стражей исламской революции задержали пять человек по подозрению в работе на израильские спецслужбы в провинции Лурестан. Об этом сообщило агентство NourNews.

По его информации, подозреваемые были задержаны в городах Хорремабад, Боруджерд и Доруд. Утверждается, что в основном группа этих людей занималась пропагандистской произраильской деятельностью.

Несколько дней назад иранские СМИ передали, что в городе Рей, к югу от Тегерана, обнаружен созданный «Моссадом» секретный завод, на котором велось производство беспилотных летательных аппаратов. Как утверждалось, на месте найдены самодельные бомбы.