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Израиль атаковал военные объекты Ирана
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Израиль атаковал военные объекты Ирана

Новую партию «агентов «Моссада» задержали в Иране

10:25 1428

Сотрудники разведки Корпуса стражей исламской революции задержали пять человек по подозрению в работе на израильские спецслужбы в провинции Лурестан. Об этом сообщило агентство NourNews.

По его информации, подозреваемые были задержаны в городах Хорремабад, Боруджерд и Доруд. Утверждается, что в основном группа этих людей занималась пропагандистской произраильской деятельностью.

Несколько дней назад иранские СМИ передали, что в городе Рей, к югу от Тегерана, обнаружен созданный «Моссадом» секретный завод, на котором велось производство беспилотных летательных аппаратов. Как утверждалось, на месте найдены самодельные бомбы.

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