Пашинян против Карапетяна

«Я думаю, что пришло время, когда ЗАО «Армянские электрические сети» должно быть национализировано. Это произойдет быстро, и моя задача - чтобы все сотрудники ЗАО добросовестно выполняли свои трудовые обязанности», - написал он в своем Telegram-канале.

По сообщениям армянских СМИ, бизнесмена около трех часов ночи привезли в Главное управление уголовной полиции МВД Армении, откуда позже он был доставлен в СК.

Следственные мероприятия начались после того, как Карапетян покинул свой дом в Ереване в сопровождении двух силовиков. На фоне происходящего у здания ГУБОП собрались сторонники Карапетяна. Ранее они несколько часов находились у его дома, ожидая развития ситуации.

17 июня дома у Карапетяна прошли обыски. Следственные действия начались после того, как Карапетян публично выступил в защиту Армянской апостольской церкви, которую резко раскритиковал премьер-министр Никол Пашинян. В частности, Пашинян обвинил главу ААЦ Гарегина II в нарушении обета безбрачия, потребовав от него оставить пост. Там в ответ заявили, что вопросы, касающиеся церкви, «решаются в соответствии с церковными канонами и уставами, и не входят в сферу компетенции государственных и политических деятелей».

После того как Карапетян пообещал «вмешаться по-своему» в спор, Пашинян назвал бизнесмена «негодяем». На этом фоне и начались следственные действия, которые, по данным СМИ, могут привести к возбуждению уголовного дела против бизнесмена.