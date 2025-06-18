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Израиль атаковал военные объекты Ирана
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Израиль атаковал военные объекты Ирана

Индии не нужно посредничество Трампа

10:42 1252

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что Нью-Дели не принимает посредничество третьих стран в вопросе урегулирования конфликта с Пакистаном по Кашмиру.

Об этом сообщил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри.

Разговор длился 35 минут и состоялся по инициативе американской стороны. По словам Мисри, Моди ясно дал понять, что позиция Индии остается неизменной: конфликт с Пакистаном является исключительно двусторонним вопросом. «Индия никогда не соглашалась на посредничество, не принимает его сейчас и не сделает этого в будущем», — отметил дипломат, добавив, что по этому вопросу в индийском обществе существует полное политическое единодушие.

Мисри также напомнил, что именно Пакистан обратился с просьбой о прекращении огня после проведения Индией военной операции «Синдур», которая последовала за терактом в Пахалгаме, где погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. По словам официального представителя, переговоры по прекращению огня велись напрямую между вооружёнными силами двух стран, без участия третьей стороны.

Ранее Дональд Трамп заявлял о намерении США содействовать разрешению спора между Индией и Пакистаном по Кашмиру. Он также утверждал, что американская сторона якобы предотвратила угрозу ядерного конфликта между двумя странами. Однако Нью-Дели неизменно подчеркивает, что вопрос Кашмира будет решаться исключительно в двустороннем формате.

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