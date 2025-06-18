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Давид Селиверстов: 18 июня – Национальный День прав человека

Cправедливость, которая всё же вернулась
10:41 539

18 июня в Азербайджане отмечается Национальный День прав человека — дата, которая в последние годы приобретает всё более глубокий смысл. Это не только формальный день в календаре, но и напоминание о борьбе, памяти и силе закона. В этот день правозащитники, общественные деятели и все неравнодушные люди поднимают голос в защиту достоинства, свободы и справедливости.

Один из таких голосов — Давид Селиверстов, международный правозащитник и председатель Общества защиты прав человека и благотворительности «Маген Давид Азербайджан». Ниже — его обращение к обществу в этот значимый день.

«Были годы, когда мы почти перестали верить. Когда слово «право» звучало, как забытая молитва, а «справедливость» — как сказка для наивных.

Мы хоронили веру в торжество закона. Мы смотрели в глаза матерям погибших и не находили слов. Но человек не может жить без надежды. Не может народ забыть, что такое достоинство.

Сегодня — 18 июня, Национальный День прав человека. И именно сегодня, спустя десятилетия боли и молчания, история дала ответ.

Багдасарян и его сообщники не герои. Не «воины», не «командиры», не «борцы». Они — обвиняемые. Они — перед законом. Перед правдой. Перед временем. Перед памятью тех, кто больше не с нами.

Это не просто суд. Это возвращение смысла в само понятие «право человека». Это мгновение, когда право становится не формальностью, а — дыханием.

Как правозащитник я говорю: справедливость может опаздывать, но она не умирает. Она живёт — в сердцах, в памяти, в законах, которые создаём мы.

Этот день — напоминание: права человека не даются свыше. Они завоёвываются мужеством, сохраняются верой и защищаются правдой», - рассуждает Селиверстов.

Давид Селиверстов

Председатель Общества защиты прав человека и благотворительности «Маген Давид Азербайджан»,

Председатель Азербайджанского представительства Всеизраильской ассоциации кавказских евреев.

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