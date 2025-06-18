USD 1.7000
EUR 1.9559
RUB 2.1627
Подписаться на уведомления
Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Компании AS Group и BI Group представили жилой комплекс премиум-класса 4You Baku

10:55 875

Одна из ведущих компаний Азербайджана — AS Group совместно с одной из крупнейших девелоперских компаний Центральной Азии — BI Group в рамках стратегического партнерства представила общественности проект жилого комплекса премиум-класса 4You Baku.

Презентационное мероприятие началось с приветственной речи чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Азербайджане Алима Байела, который подчеркнул, что такие проекты способствуют дальнейшему укреплению экономических и культурных связей между двумя странами.

Затем выступили основатель компании AS Group Шахин Мовсумов и генеральный директор компании BI Group Айдын Рахимбаев. Они подробно рассказали о реализуемых в регионе проектах партнерских компаний, а также об экономической и архитектурной значимости жилого комплекса 4You Baku.

Архитектор проекта — руководитель известной турецкой архитектурной компании Reta Project Хайры Байсак — провёл презентацию, в ходе которой рассказал о дизайнерских особенностях, функциональности и соответствии комплекса современным градостроительным стандартам.

В мероприятии приняли участие эксперты в области градостроительства и недвижимости, представители СМИ, блогеры и общественные деятели. Именно в рамках этой презентации был официально дан старт первому этапу продаж квартир в проекте 4You Baku.

Для гостей были организованы интересные и интерактивные активности: победители розыгрыша лотереи получили специальные подарки, а с помощью технологии виртуальной реальности (VR) участники смогли совершить иммерсивный тур по будущему жилому комплексу. Завершилось мероприятие изысканным фуршетом и музыкально-художественной программой.

Компания BI Group, основанная в 1995 году, реализовала проекты в девяти странах мира, построив более 7 миллионов квадратных метров жилья и обеспечив квартирами порядка 500 тысяч граждан Казахстана. Холдинг развивает проекты в сфере жилого, коммерческого и инфраструктурного строительства, а также занимается промышленными проектами и управлением недвижимостью. В настоящее время компания активно работает в странах Центральной Азии и Кавказа, а также в США, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Компания AS Group, начиная с 2003 года, играет ключевую роль в реализации комплексных проектов как для государственного, так и для частного сектора. Компания успешно работает в таких сферах, как строительство, недвижимость, сельское хозяйство, промышленность, транспортно-логистические услуги, возобновляемая энергетика и HoReCa. Также AS Group активно содействует привлечению иностранных инвестиций в страну через международные проекты. Более подробную информацию о компании и её проектах можно найти на сайте: www.asgroup.az.

Что за самолеты Китай отправляет в Иран?
Что за самолеты Китай отправляет в Иран?
11:07 2562
Пашинян: «Любая попытка продолжить карабахское движение…»
Пашинян: «Любая попытка продолжить карабахское движение…»
10:53 2980
Пашинян уволил главу службы нацбезопасности
Пашинян уволил главу службы нацбезопасности обновлено 10:30
10:30 2703
США не приняли решение по Ирану: впереди решающие 24-48 часов
США не приняли решение по Ирану: впереди решающие 24-48 часов обновлено 07:50
07:50 28536
Останется ли Израиль беззащитным перед иранскими ракетами?
Останется ли Израиль беззащитным перед иранскими ракетами? видео; обновлено 12:06
12:06 28916
Что происходит на ядерных объектах Ирана?
Что происходит на ядерных объектах Ирана? обновлено 11:54
11:54 12032
Хаменеи выступил с сакральным воззванием. Что за символы?
Хаменеи выступил с сакральным воззванием. Что за символы?
03:57 11068
Тегеран пообещал сюрприз, который «запомнит весь мир»
Тегеран пообещал сюрприз, который «запомнит весь мир» обновлено 01:43
01:43 16924
Активизировались союзники Израиля в Иране: «Мы готовы начать наступление...»
Активизировались союзники Израиля в Иране: «Мы готовы начать наступление...» главное на этот час
17 июня 2025, 22:14 13819
Азербайджанские бойцы UFC пришли к Фариду Гаибову
Азербайджанские бойцы UFC пришли к Фариду Гаибову За четыре дня до исторического турнира в Баку; фото
00:42 3460
Хуситы в деле, а «Хезболла» — нет
Хуситы в деле, а «Хезболла» — нет обновлено 01:07
01:07 4327

ЭТО ВАЖНО

Что за самолеты Китай отправляет в Иран?
Что за самолеты Китай отправляет в Иран?
11:07 2562
Пашинян: «Любая попытка продолжить карабахское движение…»
Пашинян: «Любая попытка продолжить карабахское движение…»
10:53 2980
Пашинян уволил главу службы нацбезопасности
Пашинян уволил главу службы нацбезопасности обновлено 10:30
10:30 2703
США не приняли решение по Ирану: впереди решающие 24-48 часов
США не приняли решение по Ирану: впереди решающие 24-48 часов обновлено 07:50
07:50 28536
Останется ли Израиль беззащитным перед иранскими ракетами?
Останется ли Израиль беззащитным перед иранскими ракетами? видео; обновлено 12:06
12:06 28916
Что происходит на ядерных объектах Ирана?
Что происходит на ядерных объектах Ирана? обновлено 11:54
11:54 12032
Хаменеи выступил с сакральным воззванием. Что за символы?
Хаменеи выступил с сакральным воззванием. Что за символы?
03:57 11068
Тегеран пообещал сюрприз, который «запомнит весь мир»
Тегеран пообещал сюрприз, который «запомнит весь мир» обновлено 01:43
01:43 16924
Активизировались союзники Израиля в Иране: «Мы готовы начать наступление...»
Активизировались союзники Израиля в Иране: «Мы готовы начать наступление...» главное на этот час
17 июня 2025, 22:14 13819
Азербайджанские бойцы UFC пришли к Фариду Гаибову
Азербайджанские бойцы UFC пришли к Фариду Гаибову За четыре дня до исторического турнира в Баку; фото
00:42 3460
Хуситы в деле, а «Хезболла» — нет
Хуситы в деле, а «Хезболла» — нет обновлено 01:07
01:07 4327
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться