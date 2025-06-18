Компании AS Group и BI Group представили жилой комплекс премиум-класса 4You Baku

Одна из ведущих компаний Азербайджана — AS Group совместно с одной из крупнейших девелоперских компаний Центральной Азии — BI Group в рамках стратегического партнерства представила общественности проект жилого комплекса премиум-класса 4You Baku.
Презентационное мероприятие началось с приветственной речи чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Азербайджане Алима Байела, который подчеркнул, что такие проекты способствуют дальнейшему укреплению экономических и культурных связей между двумя странами.
Затем выступили основатель компании AS Group Шахин Мовсумов и генеральный директор компании BI Group Айдын Рахимбаев. Они подробно рассказали о реализуемых в регионе проектах партнерских компаний, а также об экономической и архитектурной значимости жилого комплекса 4You Baku.
Архитектор проекта — руководитель известной турецкой архитектурной компании Reta Project Хайры Байсак — провёл презентацию, в ходе которой рассказал о дизайнерских особенностях, функциональности и соответствии комплекса современным градостроительным стандартам.
В мероприятии приняли участие эксперты в области градостроительства и недвижимости, представители СМИ, блогеры и общественные деятели. Именно в рамках этой презентации был официально дан старт первому этапу продаж квартир в проекте 4You Baku.
Для гостей были организованы интересные и интерактивные активности: победители розыгрыша лотереи получили специальные подарки, а с помощью технологии виртуальной реальности (VR) участники смогли совершить иммерсивный тур по будущему жилому комплексу. Завершилось мероприятие изысканным фуршетом и музыкально-художественной программой.
Компания BI Group, основанная в 1995 году, реализовала проекты в девяти странах мира, построив более 7 миллионов квадратных метров жилья и обеспечив квартирами порядка 500 тысяч граждан Казахстана. Холдинг развивает проекты в сфере жилого, коммерческого и инфраструктурного строительства, а также занимается промышленными проектами и управлением недвижимостью. В настоящее время компания активно работает в странах Центральной Азии и Кавказа, а также в США, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Компания AS Group, начиная с 2003 года, играет ключевую роль в реализации комплексных проектов как для государственного, так и для частного сектора. Компания успешно работает в таких сферах, как строительство, недвижимость, сельское хозяйство, промышленность, транспортно-логистические услуги, возобновляемая энергетика и HoReCa. Также AS Group активно содействует привлечению иностранных инвестиций в страну через международные проекты. Более подробную информацию о компании и её проектах можно найти на сайте: www.asgroup.az.