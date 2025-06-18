Компании AS Group и BI Group представили жилой комплекс премиум-класса 4You Baku

Одна из ведущих компаний Азербайджана — AS Group совместно с одной из крупнейших девелоперских компаний Центральной Азии — BI Group в рамках стратегического партнерства представила общественности проект жилого комплекса премиум-класса 4You Baku.

Презентационное мероприятие началось с приветственной речи чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Азербайджане Алима Байела, который подчеркнул, что такие проекты способствуют дальнейшему укреплению экономических и культурных связей между двумя странами. Затем выступили основатель компании AS Group Шахин Мовсумов и генеральный директор компании BI Group Айдын Рахимбаев. Они подробно рассказали о реализуемых в регионе проектах партнерских компаний, а также об экономической и архитектурной значимости жилого комплекса 4You Baku. Архитектор проекта — руководитель известной турецкой архитектурной компании Reta Project Хайры Байсак — провёл презентацию, в ходе которой рассказал о дизайнерских особенностях, функциональности и соответствии комплекса современным градостроительным стандартам.