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Израиль атаковал военные объекты Ирана

Что за самолеты Китай отправляет в Иран?

11:07 2566

Китай отправляет таинственные грузовые самолёты в Иран после израильских ударов, пишет The Telegraph.

За три дня по меньшей мере три китайских грузовых самолёта совершили рейсы в Иран, несмотря на официальные заявления о пункте назначения в Люксембурге. Инцидент вызвал беспокойство из-за возможной военной помощи Тегерану на фоне обострения конфликта с Израилем.

После недавнего израильского удара по Ирану Китай отправил в исламскую республику серию грузовых самолётов Boeing 747. По данным полётного мониторинга, самолёты вылетали из китайских городов, в частности, Шанхая, пролетали через Центральную Азию и исчезали с радаров вблизи иранской границы. В планах полёта указывалось, что их конечным пунктом является Люксембург, однако самолёты не зафиксировали в европейском воздушном пространстве.

«Эти грузы не могут не вызывать большого интереса из-за ожидания, что Китай может что-то сделать, чтобы помочь Ирану», — отметила Андреа Гизелли, преподаватель из Университета Эксетера.

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