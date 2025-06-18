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UNEC поднялся на 801-1000 место в рейтинге Times Higher Education Impact!

11:11 419

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) к своему 95-летию добился больших успехов на международном уровне.

По результатам рейтинга Times Higher Education (THE) Impact Ranking 2025, UNEC добился значительного прогресса. В прошлом году UNEC поднялся с 1001-1500-го места на 801-1000-е место в рейтинге этого года.

Следует отметить, что Times Higher Education Impact Ranking оценивает влияние университетов на общество, окружающую среду и экономическое развитие. Университеты могут представить в рейтинге свою деятельность по любому количеству Целей устойчивого развития (SDG), однако SDG 17 - показатель Партнерства определен как абсолютное требование для всех участников.

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