UNEC поднялся на 801-1000 место в рейтинге Times Higher Education Impact!

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) к своему 95-летию добился больших успехов на международном уровне.

По результатам рейтинга Times Higher Education (THE) Impact Ranking 2025, UNEC добился значительного прогресса. В прошлом году UNEC поднялся с 1001-1500-го места на 801-1000-е место в рейтинге этого года.

Следует отметить, что Times Higher Education Impact Ranking оценивает влияние университетов на общество, окружающую среду и экономическое развитие. Университеты могут представить в рейтинге свою деятельность по любому количеству Целей устойчивого развития (SDG), однако SDG 17 - показатель Партнерства определен как абсолютное требование для всех участников.