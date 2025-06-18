Зеленский досрочно покидает Канаду

Об этом сообщают канадский вещатель CBC News и украинское Суспільне, ссылаясь на источники в украинской делегации.

Решение было принято после ракетного удара по Киеву в ночь на 17 июня, в результате которого, по предварительным данным, погибли мирные жители. Кроме того, повлиял и дипломатический фактор — президент США Дональд Трамп решил не участвовать в программе саммита «Группы семи» (G7) во вторник, что сорвало личную встречу с Зеленским.

По информации источников, украинский лидер покинет Канаду сразу после завершения переговоров в Кананаскисе. Пресс-конференция, ранее запланированная в Калгари, отменена.

Саммит G7 завершился без согласованного заявления по войне в Украине. Шестеро из семи лидеров поддержали жесткий текст в адрес России, однако США выступили за его смягчение, чтобы «не помешать возможным переговорам» с Москвой.

В ходе саммита Зеленский получил заверения в новой военной и финансовой помощи от Канады, однако не смог обсудить ключевые вопросы с Дональдом Трампом, который досрочно покинул встречу на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.