Почему Россия не помогла Ирану?

Издание напоминает, что Иран сыграл ключевую роль в поддержке Кремля в первые месяцы войны в Украине — поставками дронов-камикадзе «Шахед» и помощью в строительстве завода по их производству в России. В начале этого года страны подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Однако спустя всего пять месяцев, когда Иран оказался под угрозой масштабной войны с Израилем, Россия ограничилась лишь телефонными звонками и осуждающими заявлениями.

Война между Израилем и Ираном, начавшаяся с массированных ударов по территории исламской республики, показала ослабление влияния России на Ближнем Востоке. Несмотря на тесное военное сотрудничество с Тегераном, Москва фактически осталась в стороне, пишет The New York Times.

Даже после ударов по иранским ядерным и энергетическим объектам и гибели высокопоставленных военных Москва так и не перешла к конкретной помощи. Это контрастирует с ее действиями в Сирии, где десять лет назад Россия открыто вмешалась в конфликт на стороне Башара Асада.

По мнению экспертов, причиной сдержанности является не только военная занятость России в Украине, но и политический расчет. Москва не готова к прямому столкновению с США и Израилем. Кроме того, ей важно сохранить отношения с другими игроками региона — ОАЭ и Саудовской Аравией, — которые не заинтересованы в усилении Ирана и помогают России обходить западные санкции.

Также аналитики указывают, что Кремль не хочет, чтобы Тегеран получил ядерное оружие, а также выигрывает от роста цен на нефть, вызванного обострением конфликта.

Напомним, что Израиль недавно нанес серию ударов по иранским объектам, включая военные заводы, системы ПВО и ядерные объекты. Были убиты высокопоставленные командиры КСИР. Аятолла Али Хаменеи пообещал жёсткий ответ. Россия же осудила удары и выразила готовность к посредничеству, но Евросоюз выступил против, напомнив о нарушениях международного права со стороны РФ.