Аскерову дали 15 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении Бахруза Аскерова, обвиняемого в подготовке покушения на главу Исполнительной власти города Ленкорани Талеха Гарашова, планировании терактов и других тяжких преступлениях.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Сабуха Гусейнова был оглашён приговор. Суд пришёл к выводу, что обвинения, предъявленные подсудимому, подтвердились в ходе судебного следствия.

Подсудимый приговорён к 15 годам лишения свободы.

Аскеров был арестован на основании доказательств, собранных СГБ. Ему были предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса: 28,120.2.1, 28,120.2.10, 28,120.2.11, 28,120.2.12 (подготовка к повторному убийству группой лиц по предварительному сговору на почве национальной, расовой, религиозной ненависти и вражды), 28,214.2.1, 28,214.2.3 (подготовка к совершению террористического акта с использованием огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 28,214-3.1 (подготовка к прохождению обучения, связанного с терроризмом), 28,277 (подготовка к покушению на жизнь государственного деятеля) и 28,278.1 (подготовительные действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя государства) Уголовного кодекса Азербайджана.