USD 1.7000
EUR 1.9559
RUB 2.1627
Подписаться на уведомления
Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Аскерову дали 15 лет

11:43 902

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении Бахруза Аскерова, обвиняемого в подготовке покушения на главу Исполнительной власти города Ленкорани Талеха Гарашова, планировании терактов и других тяжких преступлениях.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Сабуха Гусейнова был оглашён приговор. Суд пришёл к выводу, что обвинения, предъявленные подсудимому, подтвердились в ходе судебного следствия.

Подсудимый приговорён к 15 годам лишения свободы.

Аскеров был арестован на основании доказательств, собранных СГБ. Ему были предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса: 28,120.2.1, 28,120.2.10, 28,120.2.11, 28,120.2.12 (подготовка к повторному убийству группой лиц по предварительному сговору на почве национальной, расовой, религиозной ненависти и вражды), 28,214.2.1, 28,214.2.3 (подготовка к совершению террористического акта с использованием огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 28,214-3.1 (подготовка к прохождению обучения, связанного с терроризмом), 28,277 (подготовка к покушению на жизнь государственного деятеля) и 28,278.1 (подготовительные действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя государства) Уголовного кодекса Азербайджана.

Что за самолеты Китай отправляет в Иран?
Что за самолеты Китай отправляет в Иран?
11:07 2584
Пашинян: «Любая попытка продолжить карабахское движение…»
Пашинян: «Любая попытка продолжить карабахское движение…»
10:53 2996
Пашинян уволил главу службы нацбезопасности
Пашинян уволил главу службы нацбезопасности обновлено 10:30
10:30 2713
США не приняли решение по Ирану: впереди решающие 24-48 часов
США не приняли решение по Ирану: впереди решающие 24-48 часов обновлено 07:50
07:50 28541
Останется ли Израиль беззащитным перед иранскими ракетами?
Останется ли Израиль беззащитным перед иранскими ракетами? видео; обновлено 12:06
12:06 28946
Что происходит на ядерных объектах Ирана?
Что происходит на ядерных объектах Ирана? обновлено 11:54
11:54 12054
Хаменеи выступил с сакральным воззванием. Что за символы?
Хаменеи выступил с сакральным воззванием. Что за символы?
03:57 11080
Тегеран пообещал сюрприз, который «запомнит весь мир»
Тегеран пообещал сюрприз, который «запомнит весь мир» обновлено 01:43
01:43 16931
Активизировались союзники Израиля в Иране: «Мы готовы начать наступление...»
Активизировались союзники Израиля в Иране: «Мы готовы начать наступление...» главное на этот час
17 июня 2025, 22:14 13821
Азербайджанские бойцы UFC пришли к Фариду Гаибову
Азербайджанские бойцы UFC пришли к Фариду Гаибову За четыре дня до исторического турнира в Баку; фото
00:42 3460
Хуситы в деле, а «Хезболла» — нет
Хуситы в деле, а «Хезболла» — нет обновлено 01:07
01:07 4328

ЭТО ВАЖНО

Что за самолеты Китай отправляет в Иран?
Что за самолеты Китай отправляет в Иран?
11:07 2584
Пашинян: «Любая попытка продолжить карабахское движение…»
Пашинян: «Любая попытка продолжить карабахское движение…»
10:53 2996
Пашинян уволил главу службы нацбезопасности
Пашинян уволил главу службы нацбезопасности обновлено 10:30
10:30 2713
США не приняли решение по Ирану: впереди решающие 24-48 часов
США не приняли решение по Ирану: впереди решающие 24-48 часов обновлено 07:50
07:50 28541
Останется ли Израиль беззащитным перед иранскими ракетами?
Останется ли Израиль беззащитным перед иранскими ракетами? видео; обновлено 12:06
12:06 28946
Что происходит на ядерных объектах Ирана?
Что происходит на ядерных объектах Ирана? обновлено 11:54
11:54 12054
Хаменеи выступил с сакральным воззванием. Что за символы?
Хаменеи выступил с сакральным воззванием. Что за символы?
03:57 11080
Тегеран пообещал сюрприз, который «запомнит весь мир»
Тегеран пообещал сюрприз, который «запомнит весь мир» обновлено 01:43
01:43 16931
Активизировались союзники Израиля в Иране: «Мы готовы начать наступление...»
Активизировались союзники Израиля в Иране: «Мы готовы начать наступление...» главное на этот час
17 июня 2025, 22:14 13821
Азербайджанские бойцы UFC пришли к Фариду Гаибову
Азербайджанские бойцы UFC пришли к Фариду Гаибову За четыре дня до исторического турнира в Баку; фото
00:42 3460
Хуситы в деле, а «Хезболла» — нет
Хуситы в деле, а «Хезболла» — нет обновлено 01:07
01:07 4328
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться