Трамп шокировал союзников

Саммит G7 в Канаде завершился неожиданным решением президента США Дональда Трампа — он покинул встречу лидеров до ее окончания, сославшись на срочную необходимость реагировать на обострение конфликта между Израилем и Ираном.

«Мне нужно отсюда уйти», — заявил Трамп журналистам в Кананаскисе, добавив позднее: «Быть ближе к событиям сейчас важнее. На саммите G7 я выполнил все, что планировал».

Американский лидер резко высказался в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, критикуя его попытки призвать стороны к прекращению огня. «Он не понимает, почему я возвращаюсь в Вашингтон… Намеренно или нет, Эммануэль всегда ошибается», — сказал Трамп.

Ночной перелет в Вашингтон стал очередным проявлением непредсказуемости американской внешней политики. Уже на борту Air Force One президент США дал понять, что не готов к переговорам с Тегераном: «Я ожидаю полной капитуляции от Ирана. Если они нападут — мы ударим настолько сильно, что нам придется снять перчатки».

В то же время Трамп отказался поддержать новые санкции против России, что также вызвало озабоченность среди партнеров. Его внезапный отъезд совпал с символическим визитом Макрона в Гренландию — регион, который ранее интересовал самого Трампа.

Несмотря на заявления о решимости, официальные представители США уверяют, что Вашингтон сохраняет оборонительную позицию на Ближнем Востоке. Госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Гегсет продолжают консультации с союзниками. Рубио, сторонник более гибкого подхода, не исключает попытки дипломатии — возможно, при участии вице-президента Джей Ди Вэнса или спецпредставителя Стива Уиткоффа.

Между тем союзники обеспокоены внезапным шагом Трампа. Бывший посол Италии в НАТО Стефано Стефанини отметил: «Только представьте, как это воспримут в Москве, если Трамп однажды покинет саммит НАТО».

Саммит G7 в этом году проходил в канадской провинции Альберта. В нем участвовал и президент Украины Владимир Зеленский. Незадолго до начала встречи Трамп вновь назвал исключение России из G8 «ошибкой», подчеркнув, что Москва теперь «не за столом переговоров».