Россия после решения Трампа нанесла массированный удар по Киеву

Россия массированно атаковала Киев в ночь на 17 июня после того, как США передали на Ближний Восток 10 тысяч снарядов для защиты от дронов, которые были предназначены для Украины. Об этом рассказал сотрудник Службы безопасности Украины для The Washington Post.

По его словам, отсутствие относительно дешевых ракет или небольших ракет, которые используются для перехвата дронов, создает опасную ситуацию для Украины тогда, когда РФ запускает сотни беспилотников во время каждой атаки.

«Они забрали все эти боеприпасы. Они были чрезвычайно важными. Нам нужно как можно скорее найти новое решение против Shahed. Иначе такая ситуация будет повторяться каждый день», - отметил собеседник издания.

В то же время научный сотрудник Украинского национального института стратегических исследований Николай Белесков подчеркнул, что перенаправление боеприпасов на Ближний Восток лишит Украину защиты в то время, когда российская тактика и масштабы атак эволюционируют, чтобы сделать атаки более смертоносными.