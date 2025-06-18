Раскол между США и Израилем?

Иерусалим и Вашингтон столкнулись с редким и тревожным расхождением в оценках: в то время как Израиль убеждён в намерении Тегерана создать ядерную бомбу, спецслужбы США придерживаются более сдержанной позиции. Что это — различия в интерпретации разведданных или расхождение стратегий? Накануне обострения ситуации на Ближнем Востоке Израиль передал Вашингтону серию разведданных, указывающих, по мнению Иерусалима, на возобновление иранских исследований в области ядерного оружия. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на высокопоставленного представителя ЦРУ, американского чиновника и двух помощников конгрессменов, участвовавших в консультациях.

Согласно сообщениям, Израиль представил США доказательства, касающиеся работ над многоточечной взрывной системой, применяемой в ядерных боезарядах, а также над нейтронными детонаторами, пластичными взрывчатыми веществами и механизмами с расщепляющимся материалом. Однако ответ американской стороны был сдержанным. По мнению большинства спецслужб США, эти разработки представляют собой скорее «обновление старых наработок», которые велись до официального закрытия военной части ядерной программы в 2003 году. В Вашингтоне сочли, что представленные материалы не свидетельствуют о принятом решении Тегерана двигаться к созданию ядерного оружия. Такое расхождение в оценках объясняет, почему Израиль и США пока не пришли к единой тактике в отношении Ирана. В то время как Иерусалим настаивает на решительности и предельной бдительности, Вашингтон предпочитает взвешенный подход, опираясь на консенсус разведсообщества.

«Возможно, израильтяне интерпретируют данные в самом мрачном ключе — в соответствии со своими стратегическими целями», — прокомментировал ситуацию Филип Гордон, бывший советник по национальной безопасности вице-президента США Камалы Харрис. Несмотря на это, в обоих государствах сходятся во мнении, что технически Иран приблизился к порогу создания оружия. По данным США, исламской республике достаточно одной-двух недель для производства необходимого количества обогащённого урана. Однако вопрос политического решения об использовании этих возможностей остаётся открытым. В марте этого года директор Национальной разведки США Тулси Габбард, выступая перед Конгрессом, подчеркнула: «Иран продолжает накапливать уран, проводит научные исследования, но всё ещё не принял политического решения о создании ядерного оружия». С этим мнением не согласен президент Дональд Трамп, заявивший во время пресс-брифинга на борту Air Force One: «Мне всё равно, что сказала Габбард. Я считаю, что они [Иран] очень близки к получению [ядерного оружия]». Эту точку зрения поддерживают и некоторые чиновники из его окружения. По словам одного из них, «Тегеран находится максимально близко. У них есть все необходимые компоненты, чтобы собрать бомбу».

Однако Джеффри Льюис, эксперт по ядерной политике из Middlebury Institute of International Studies, хоть и подтверждает, что научные исследования Ирана активны, но, по его мнению, они не указывают на немедленную реализацию оружейной программы. С точки зрения Льюиса, важно различать способность создать ядерное оружие и политическое намерение сделать это. Именно в этом, по его мнению, и заключается источник недопонимания между США и Израилем. Более тревожную оценку дал командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла в своём выступлении на заседании Комитета Сената по вооружённым силам: «Если Иран примет политическое решение, то сможет получить около 22,5 килограмма оружейного урана за неделю, а количество, достаточного для производства до десяти единиц оружия, — за три недели».