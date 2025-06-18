USD 1.7000
EUR 1.9559
RUB 2.1627
Подписаться на уведомления
Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Раскол между США и Израилем?

наша корреспонденция
Валерий Кантор, автор haqqin.az, Иерусалим
12:36 2962

Иерусалим и Вашингтон столкнулись с редким и тревожным расхождением в оценках: в то время как Израиль убеждён в намерении Тегерана создать ядерную бомбу, спецслужбы США придерживаются более сдержанной позиции.

Что это — различия в интерпретации разведданных или расхождение стратегий?

Накануне обострения ситуации на Ближнем Востоке Израиль передал Вашингтону серию разведданных, указывающих, по мнению Иерусалима, на возобновление иранских исследований в области ядерного оружия. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на высокопоставленного представителя ЦРУ, американского чиновника и двух помощников конгрессменов, участвовавших в консультациях.

«Моссад» и ЦРУ разошлись в оценках

Согласно сообщениям, Израиль представил США доказательства, касающиеся работ над многоточечной взрывной системой, применяемой в ядерных боезарядах, а также над нейтронными детонаторами, пластичными взрывчатыми веществами и механизмами с расщепляющимся материалом.

Однако ответ американской стороны был сдержанным. По мнению большинства спецслужб США, эти разработки представляют собой скорее «обновление старых наработок», которые велись до официального закрытия военной части ядерной программы в 2003 году. В Вашингтоне сочли, что представленные материалы не свидетельствуют о принятом решении Тегерана двигаться к созданию ядерного оружия.

Такое расхождение в оценках объясняет, почему Израиль и США пока не пришли к единой тактике в отношении Ирана. В то время как Иерусалим настаивает на решительности и предельной бдительности, Вашингтон предпочитает взвешенный подход, опираясь на консенсус разведсообщества.

Американские спецслужбы убеждены: разработки в Иране представляют собой скорее «обновление старых наработок», которые велись до официального закрытия военной части ядерной программы в 2003 году

«Возможно, израильтяне интерпретируют данные в самом мрачном ключе — в соответствии со своими стратегическими целями», — прокомментировал ситуацию Филип Гордон, бывший советник по национальной безопасности вице-президента США Камалы Харрис.

Несмотря на это, в обоих государствах сходятся во мнении, что технически Иран приблизился к порогу создания оружия. По данным США, исламской республике достаточно одной-двух недель для производства необходимого количества обогащённого урана. Однако вопрос политического решения об использовании этих возможностей остаётся открытым.

В марте этого года директор Национальной разведки США Тулси Габбард, выступая перед Конгрессом, подчеркнула: «Иран продолжает накапливать уран, проводит научные исследования, но всё ещё не принял политического решения о создании ядерного оружия».

С этим мнением не согласен президент Дональд Трамп, заявивший во время пресс-брифинга на борту Air Force One: «Мне всё равно, что сказала Габбард. Я считаю, что они [Иран] очень близки к получению [ядерного оружия]».

Эту точку зрения поддерживают и некоторые чиновники из его окружения. По словам одного из них, «Тегеран находится максимально близко. У них есть все необходимые компоненты, чтобы собрать бомбу».

Разошлись и Трамп с Габбард

Однако Джеффри Льюис, эксперт по ядерной политике из Middlebury Institute of International Studies, хоть и подтверждает, что научные исследования Ирана активны, но, по его мнению, они не указывают на немедленную реализацию оружейной программы.

С точки зрения Льюиса, важно различать способность создать ядерное оружие и политическое намерение сделать это. Именно в этом, по его мнению, и заключается источник недопонимания между США и Израилем.

Более тревожную оценку дал командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла в своём выступлении на заседании Комитета Сената по вооружённым силам: «Если Иран примет политическое решение, то сможет получить около 22,5 килограмма оружейного урана за неделю, а количество, достаточного для производства до десяти единиц оружия, — за три недели».

А что говорит Майкл Курилла?

По словам генерала, это беспрецедентный уровень угрозы со стороны страны, официально не обладающей ядерным арсеналом.

Таким образом, история с ядерными разведданными по Ирану подчёркивает один из самых чувствительных и сложных вызовов современной международной политики, когда даже союзники могут по-разному видеть одну и ту же угрозу. Израиль интерпретирует разведданные как сигнал к немедленным действиям, тогда как США предпочитают рассматривать их в более сдержанном контексте.

На фоне обострения региональной конфронтации этот разрыв может иметь далеко идущие последствия. Если США и Израиль не придут к общему знаменателю, то риск некоординированных шагов возрастает.

Время на разногласия может уже не остаться. Израиль остался под иранскими ракетами. Которые пока еще без ядерных боеголовок…

Читайте по теме

Тегеран капитулирует? Скорее манипулирует наша аналитика; все еще актуально
15 июня 2025, 19:32 9473
Решится ли Трамп на войну с Ираном? главный вопрос
17 июня 2025, 23:53 4046
Иран просит… наш комментарий
15 июня 2025, 02:18 16195
Лига чемпионов: «Карабах» поедет в Дублин или Белфаст
Лига чемпионов: «Карабах» поедет в Дублин или Белфаст обновлено
14:15 984
Израиль разбомбил иранские вертолеты
Израиль разбомбил иранские вертолеты видео; обновлено 14:06
14:06 2273
Решится ли Трамп на войну с Ираном?
Решится ли Трамп на войну с Ираном? главный вопрос; все еще актуально
17 июня 2025, 23:53 4280
Явление Хаменеи народу
Явление Хаменеи народу
13:37 2157
Израиль обратился к тегеранцам
Израиль обратился к тегеранцам обновлено 12:46
12:46 15424
Раскол между США и Израилем?
Раскол между США и Израилем? наша корреспонденция
12:36 2963
Военное руководство Турции на границе с Ираном
Военное руководство Турции на границе с Ираном
12:57 2005
Иран на фоне атак Израиля собирается проводить реформы
Иран на фоне атак Израиля собирается проводить реформы
12:38 2414
Что за самолеты Китай отправляет в Иран?
Что за самолеты Китай отправляет в Иран?
11:07 4416
Пашинян: «Любая попытка продолжить карабахское движение…»
Пашинян: «Любая попытка продолжить карабахское движение…»
10:53 4869
Пашинян об отставке главы СНБ Армении
Пашинян об отставке главы СНБ Армении обновлено 12:28
12:28 4594

ЭТО ВАЖНО

Лига чемпионов: «Карабах» поедет в Дублин или Белфаст
Лига чемпионов: «Карабах» поедет в Дублин или Белфаст обновлено
14:15 984
Израиль разбомбил иранские вертолеты
Израиль разбомбил иранские вертолеты видео; обновлено 14:06
14:06 2273
Решится ли Трамп на войну с Ираном?
Решится ли Трамп на войну с Ираном? главный вопрос; все еще актуально
17 июня 2025, 23:53 4280
Явление Хаменеи народу
Явление Хаменеи народу
13:37 2157
Израиль обратился к тегеранцам
Израиль обратился к тегеранцам обновлено 12:46
12:46 15424
Раскол между США и Израилем?
Раскол между США и Израилем? наша корреспонденция
12:36 2963
Военное руководство Турции на границе с Ираном
Военное руководство Турции на границе с Ираном
12:57 2005
Иран на фоне атак Израиля собирается проводить реформы
Иран на фоне атак Израиля собирается проводить реформы
12:38 2414
Что за самолеты Китай отправляет в Иран?
Что за самолеты Китай отправляет в Иран?
11:07 4416
Пашинян: «Любая попытка продолжить карабахское движение…»
Пашинян: «Любая попытка продолжить карабахское движение…»
10:53 4869
Пашинян об отставке главы СНБ Армении
Пашинян об отставке главы СНБ Армении обновлено 12:28
12:28 4594
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться