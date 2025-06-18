Иран на фоне атак Израиля собирается проводить реформы

Ранее телеканал ABC сообщил, что в США заявили о решающих ближайших 24-48 часах в конфликте с Ираном, намекнув о возможном военном решении, если не будет дипломатического.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на фоне ожидаемого решения США по поводу ирано-израильского конфликта выразил надежду, что Тегерану удастся выйти из текущего кризиса.

Если народ «будет един с правительством, никакая проблема не создаст угрозу Ирану». Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на заседании правительства.

«Сохранение национальной солидарности и участие народа в текущей ситуации важно. Если народ будет с нами, никакая проблема не создаст угрозу стране. Важно, чтобы все меры были направлены на сохранение национальной солидарности», - сказал он.

Пезешкиан также затронул вопрос передачи полномочий провинциям. «Министры должны предоставить необходимые полномочия своим заместителям для оперативного принятия решений отдельными ведомствами», - добавил он.

Отмечается, что на заседании с участием всех членов Кабинета министров и вице-президентов обсуждались последние события в стране на фоне продолжающегося конфликта с Израилем.

Согласно пресс-службе президента, он также дал распоряжение различным министерствам продолжить взаимодействие с различными странами, в особенности с соседними.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты «земля - земля».