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Финал «Программы инкубации идей», инициированной Azercell совместно с Университетом ADA

12:56 278

Отличившиеся проекты получили возможности для дальнейшего развития

Успешно завершилась «Программа инкубации идей», реализованная ООО Azercell Telecom в сотрудничестве с Фондом Университета ADA. Результаты финала были объявлены на церемонии награждения, состоявшейся в Университете ADA.

В этом году борьбу за победу вели 10 студенческих команд Университета ADA. В ходе проекта участники прошли тренинги и менторские сессии, организованные сотрудниками Azercell и преподавателями университета, ознакомились со стартап-экосистемой страны и укрепили свои теоретические знания практическими навыками.

Пять команд, вышедших в финал, представили свои инновационные проекты совету жюри, в состав которого вошли менторы и эксперты, а также руководитель отдела цифровых платформ и исследований Azercell Шахин Абдурахимов и ведущий специалист департамента аналитики данных и искусственного интеллекта Сулейман Сулейманзаде. Оценка проектов проводилась по таким критериям, как точность описания проблемы, устойчивость представленной бизнес-модели, ее соответствие целевой аудитории и конкурентные преимущества. По итогам финала были определены три победителя.

Первое место заняла команда Bereket, которая представила приложение для полезного питания, предлагающее пользователю ежедневный набор для здорового рациона, а также поддержку при планировании диет и подборе продуктов.

Второе место получил проект VirtuCards - цифровое решение, которое позволяет пользователям безопасно проходить в офисы и на территорию кампусов с помощью смартфона, заменяя традиционные пластиковые пропуска виртуальной картой.

Третье место было присуждено платформе Papereasy, основанной на технологии искусственного интеллекта. Решение автоматически анализирует и форматирует академические документы в соответствии с различными шаблонами журналов и конференций, упрощая процесс научных исследований.

Команды-победители были награждены денежными призами. Кроме того, отличившиеся студенты получат возможность пройти стажировку в Azercell и применить свои знания и навыки в реальной среде.

«Программа инкубации идей» проводится с 2023 года и является одной из важных инициатив, направленных на развитие инновационного мышления среди молодежи и поддержку стартап-экосистемы в Азербайджане.

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