Военное руководство Турции на границе с Ираном

Министр обороны Турции Яшар Гюлер в сопровождении начальника Генштаба и командующего сухопутными войсками посетил провинцию Ван для инспекции воинских частей, расположенных на границе с Ираном, сообщает TRT Haber.

Руководство оборонного ведомства провело осмотр приграничной инфраструктуры, заслушало отчеты местных командиров и обсудило вопросы укрепления безопасности и противодействия незаконной миграции.

В Минобороны подчеркнули, что Турция будет и далее усиливать охрану границы и принимать все необходимые меры для нейтрализации потенциальных угроз с территории соседнего государства.

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты «земля - земля».