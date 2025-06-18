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Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Военное руководство Турции на границе с Ираном

12:57 2015

Министр обороны Турции Яшар Гюлер в сопровождении начальника Генштаба и командующего сухопутными войсками посетил провинцию Ван для инспекции воинских частей, расположенных на границе с Ираном, сообщает TRT Haber.

Руководство оборонного ведомства провело осмотр приграничной инфраструктуры, заслушало отчеты местных командиров и обсудило вопросы укрепления безопасности и противодействия незаконной миграции.

В Минобороны подчеркнули, что Турция будет и далее усиливать охрану границы и принимать все необходимые меры для нейтрализации потенциальных угроз с территории соседнего государства.

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты «земля - земля».

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