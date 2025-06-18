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Лига чемпионов: «Карабах» поедет в Дублин или Белфаст

обновлено
Эльмир Алиев, отдел спорта
14:15 992

Во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Карабах» сыграет с победителем пары «Шелбурн» (Ирландия) - «Линфилд» (Северная Ирландия).

Первую игру чемпион Азербайджана проведет в гостях 22 или 23 июля. Ответную - в Баку 29 или 30 июля.

Матчи 1-го раунда с участием дублинского «Шелбурна» и белфастского «Линфилда» пройдут 8/9 и 15/16 июля.

*** 12:58

Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

«Карабах» будет «сеяным» при жеребьевке Лиги чемпионов. «Сабах» окажется «несеяным» в Лиге Европы. А «Зиря», «Араз-Нахчыван» и все тот же «Сабах» будут «несеяными» в Лиге конференций.

Перед жеребьевкой УЕФА по традиции разделил команды на группы, сократив количество потенциальных соперников. В результате «Карабаху» во 2-м квалификационном раунде могут достаться победители следующих пар 1-го раунда Лиги чемпионов:

«Виртус» (Сан-Марино) - «Зриньски» (Босния и Герцеговина)

КуПС (Финляндия) - «Милсами» (Молдова)

ТНС (Уэльс) - Шкендия (Северная Македония)

«Шелбурн» (Ирландия) - «Линфилд» (Северная Ирландия)

Жеребьевка Лиги чемпионов начнется в 14:00 по бакинскому времени.

Далее состоится жеребьевка 2-го раунда Лиги Европы. Она начнется в 15:00. В 1-м раунде, напомним, «Сабаху» попалась словенская команда «Целе». Победитель этой пары во 2-м раунде может получить в соперники следующие клубы:

«Брага» (Португалия)

«Лугано» (Швейцария)

победитель пары «Легия» (Польша) - «Актобе» (Казахстан)

победитель пары АЕК (Кипр) - «Партизан» (Сербия).

Проигравший в паре «Сабах» - «Целе» отправится во 2-й раунд Лиги конференций. Здесь их поджидают:

«Рапид» (Австрия)

«Ягеллония» (Польша)

«Университатя» (Румыния)

победитель пары «Биркиркара» (Мальта) - «Петрокуб» (Молдова)

победитель пары «Атлетик» (Андорра) - «Дюделанж» (Люксембург).

«Зиря» во 2-м раунде Лиги конференций может сыграть со следующими клубами:

«Хайдук» (Хорватия)

«Марибор» (Словения)

АЕК (Греция)

«Дунайска Стреда» (Словакия)

проигравший в паре 1-го раунда Лиги Европы АЕК (Кипр) - «Партизан» (Сербия).

Наконец, дебютанта еврокубков «Араз-Нахчыван» поджидают такие соперники:

«Истанбул Башакшехир» (Турция)

«Омония» (Кипр)

«Арис» (Греция)

«Бейтар» (Израиль)

Жеребьевка Лиги конференций начнется в 16:00.

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