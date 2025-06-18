Лига чемпионов: «Карабах» поедет в Дублин или Белфаст

Матчи 1-го раунда с участием дублинского «Шелбурна» и белфастского «Линфилда» пройдут 8/9 и 15/16 июля.

Первую игру чемпион Азербайджана проведет в гостях 22 или 23 июля. Ответную - в Баку 29 или 30 июля.

Во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов « Карабах » сыграет с победителем пары «Шелбурн» (Ирландия) - «Линфилд» (Северная Ирландия).

*** 12:58

Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

«Карабах» будет «сеяным» при жеребьевке Лиги чемпионов. «Сабах» окажется «несеяным» в Лиге Европы. А «Зиря», «Араз-Нахчыван» и все тот же «Сабах» будут «несеяными» в Лиге конференций.

Перед жеребьевкой УЕФА по традиции разделил команды на группы, сократив количество потенциальных соперников. В результате «Карабаху» во 2-м квалификационном раунде могут достаться победители следующих пар 1-го раунда Лиги чемпионов:

«Виртус» (Сан-Марино) - «Зриньски» (Босния и Герцеговина)

КуПС (Финляндия) - «Милсами» (Молдова)

ТНС (Уэльс) - Шкендия (Северная Македония)

«Шелбурн» (Ирландия) - «Линфилд» (Северная Ирландия)

Жеребьевка Лиги чемпионов начнется в 14:00 по бакинскому времени.