Россия теряет миллиарды

В мае 2025 года Россия получила наименьшую с начала полномасштабной войны выручку от экспорта нефти, газа и других углеводородов.

По подсчетам аналитиков, экспортные доходы РФ упали на 19% по сравнению с маем 2024 года и почти вдвое — по сравнению с 2022 годом. Несмотря на рост физических объемов поставок нефти, снижение средней цены сорта Urals до 57,3 доллара за баррель резко сократило прибыль. Доходы от морского и трубопроводного экспорта нефти, а также поставок газа также снизились. Исключением стал уголь, выручка от которого выросла.

Основными покупателями российских энергоносителей остаются Китай, Индия, Турция и в меньшей степени Евросоюз. CREA предупреждает: если предельную цену на российскую нефть снизят с 60 до 45 долларов, это может сократить валютные поступления еще на 2,7 млрд евро в месяц.

Ранее в апреле выручка России от экспорта нефти и нефтепродуктов также достигла минимального уровня за почти два года. Помимо снижения цен, ситуацию усугубляют санкции, схемы перевалки в открытом море и инциденты с российскими танкерами.