USD 1.7000
EUR 1.9559
RUB 2.1627
Подписаться на уведомления
Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Россия теряет миллиарды

13:00 1723

В мае 2025 года Россия получила наименьшую с начала полномасштабной войны выручку от экспорта нефти, газа и других углеводородов.

Об этом говорится в новом отчёте Центра исследования энергетики и чистого воздуха (CREA).

По подсчетам аналитиков, экспортные доходы РФ упали на 19% по сравнению с маем 2024 года и почти вдвое — по сравнению с 2022 годом. Несмотря на рост физических объемов поставок нефти, снижение средней цены сорта Urals до 57,3 доллара за баррель резко сократило прибыль. Доходы от морского и трубопроводного экспорта нефти, а также поставок газа также снизились. Исключением стал уголь, выручка от которого выросла.

Основными покупателями российских энергоносителей остаются Китай, Индия, Турция и в меньшей степени Евросоюз. CREA предупреждает: если предельную цену на российскую нефть снизят с 60 до 45 долларов, это может сократить валютные поступления еще на 2,7 млрд евро в месяц.

Ранее в апреле выручка России от экспорта нефти и нефтепродуктов также достигла минимального уровня за почти два года. Помимо снижения цен, ситуацию усугубляют санкции, схемы перевалки в открытом море и инциденты с российскими танкерами.

Лига чемпионов: «Карабах» поедет в Дублин или Белфаст
Лига чемпионов: «Карабах» поедет в Дублин или Белфаст обновлено
14:15 995
Израиль разбомбил иранские вертолеты
Израиль разбомбил иранские вертолеты видео; обновлено 14:06
14:06 2295
Решится ли Трамп на войну с Ираном?
Решится ли Трамп на войну с Ираном? главный вопрос; все еще актуально
17 июня 2025, 23:53 4282
Явление Хаменеи народу
Явление Хаменеи народу
13:37 2180
Израиль обратился к тегеранцам
Израиль обратился к тегеранцам обновлено 12:46
12:46 15438
Раскол между США и Израилем?
Раскол между США и Израилем? наша корреспонденция
12:36 2974
Военное руководство Турции на границе с Ираном
Военное руководство Турции на границе с Ираном
12:57 2021
Иран на фоне атак Израиля собирается проводить реформы
Иран на фоне атак Израиля собирается проводить реформы
12:38 2424
Что за самолеты Китай отправляет в Иран?
Что за самолеты Китай отправляет в Иран?
11:07 4422
Пашинян: «Любая попытка продолжить карабахское движение…»
Пашинян: «Любая попытка продолжить карабахское движение…»
10:53 4876
Пашинян об отставке главы СНБ Армении
Пашинян об отставке главы СНБ Армении обновлено 12:28
12:28 4600

ЭТО ВАЖНО

Лига чемпионов: «Карабах» поедет в Дублин или Белфаст
Лига чемпионов: «Карабах» поедет в Дублин или Белфаст обновлено
14:15 995
Израиль разбомбил иранские вертолеты
Израиль разбомбил иранские вертолеты видео; обновлено 14:06
14:06 2295
Решится ли Трамп на войну с Ираном?
Решится ли Трамп на войну с Ираном? главный вопрос; все еще актуально
17 июня 2025, 23:53 4282
Явление Хаменеи народу
Явление Хаменеи народу
13:37 2180
Израиль обратился к тегеранцам
Израиль обратился к тегеранцам обновлено 12:46
12:46 15438
Раскол между США и Израилем?
Раскол между США и Израилем? наша корреспонденция
12:36 2974
Военное руководство Турции на границе с Ираном
Военное руководство Турции на границе с Ираном
12:57 2021
Иран на фоне атак Израиля собирается проводить реформы
Иран на фоне атак Израиля собирается проводить реформы
12:38 2424
Что за самолеты Китай отправляет в Иран?
Что за самолеты Китай отправляет в Иран?
11:07 4422
Пашинян: «Любая попытка продолжить карабахское движение…»
Пашинян: «Любая попытка продолжить карабахское движение…»
10:53 4876
Пашинян об отставке главы СНБ Армении
Пашинян об отставке главы СНБ Армении обновлено 12:28
12:28 4600
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться