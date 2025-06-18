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Банк Республика награжден за активное участие в донорстве крови

13:03 254

Банк Республика, один из ведущих банков Азербайджана, реализующий множество социальных проектов, вновь удостоен высокой награды.

Специальная награда «За активное участие и поддержку в организации донорства крови» была вручена на мероприятии, проведенном в Республиканском банке крови Министерства здравоохранения по случаю Всемирного дня донора крови.

Банк Республика на протяжении многих лет в рамках своей стратегии социальной ответственности поддерживает инициативы, направленные на укрепление здоровья общества и улучшение благосостояния граждан. Коллектив банка активно участвует в добровольных акциях по сдаче крови, продолжая эту благородную миссию помощи детям, страдающим от талассемии, гемофилии и лейкоза. Акции по сдаче крови, проводимые под девизом «Сдай кровь — спаси жизнь!», стали доброй традицией. Каждый год руководство и сотрудники различных подразделений банка добровольно присоединяются к этой важной инициативе.

Банк Республика призывает всех принимать участие в подобных акциях и оказывать поддержку нуждающимся, становясь донорами.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebookinstagramlinkedintelegram или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.

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