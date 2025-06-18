Задерживают передававших оружие Украине

Полиция Словакии задерживает бывших высокопоставленных сотрудников Минобороны по подозрению в нарушениях при передаче Украине боеприпасов и оружия.

Среди подозреваемых — экс-министр обороны и лидер партии "Демократы" Ярослав Надь. Сейчас он находится в Канаде и заявляет, что вернется в страну в конце июня. Он готов сотрудничать со следствием и отвергает обвинения.

Расследование ведет Отдел финансовых преступлений Управления полиции по борьбе с организованной преступностью. Надзор осуществляет Европейская прокуратура (EPPO). Следственная группа с кодовым названием "Даритель" была создана в ноябре 2024 года.

Нынешнее правительство Роберта Фицо, пришедшее к власти в октябре 2023 года, прекратило военную помощь Украине, заявив, что прежние власти ослабили обороноспособность страны и допустили серьезные нарушения закона при передаче техники.