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Задерживают передававших оружие Украине

13:06 1434

Полиция Словакии задерживает бывших высокопоставленных сотрудников Минобороны по подозрению в нарушениях при передаче Украине боеприпасов и оружия.

Об этом сообщает телеканал Markiza.

Среди подозреваемых — экс-министр обороны и лидер партии "Демократы" Ярослав Надь. Сейчас он находится в Канаде и заявляет, что вернется в страну в конце июня. Он готов сотрудничать со следствием и отвергает обвинения.

Расследование ведет Отдел финансовых преступлений Управления полиции по борьбе с организованной преступностью. Надзор осуществляет Европейская прокуратура (EPPO). Следственная группа с кодовым названием "Даритель" была создана в ноябре 2024 года.

Нынешнее правительство Роберта Фицо, пришедшее к власти в октябре 2023 года, прекратило военную помощь Украине, заявив, что прежние власти ослабили обороноспособность страны и допустили серьезные нарушения закона при передаче техники.

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