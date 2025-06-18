ЕС намерен потратить средства ковидного фонда на оборону

Несмотря на скромный начальный бюджет EDIP — около 1,5 млрд евро на 2025–2027 годы — Еврокомиссия предлагает странам-членам направить в фонд остатки от средств, выделенных ранее на восстановление после пандемии COVID-19. Это может существенно увеличить объем оборонного финансирования.

Одним из нерешенных вопросов остается возможность использования этих средств для закупки американского вооружения. Эта тема чувствительна, учитывая непростые торговые переговоры ЕС с Вашингтоном.

Формирование оборонного фонда происходит на фоне усиливающейся угрозы со стороны России, спустя три года после начала войны в Украине. При этом США, традиционный гарант безопасности Европы, пересматривают внешнеполитические приоритеты при президенте Дональде Трампе.

В сложившейся ситуации страны ЕС стремятся выстроить более устойчивую систему безопасности. Еврокомиссия уже получает заявки на участие в оборонном кредитном фонде объемом до 150 млрд евро. Также обсуждается механизм, который позволит странам использовать еще до 650 млрд евро из национальных бюджетов в течение четырех лет — без риска санкций за превышение дефицита.

В Брюсселе также хотят упростить распределение средств Европейского оборонного фонда — инструмента, созданного для поддержки НИОКР в оборонной сфере. Бюджет фонда на период с 2021 до 2027 года составляет около 7,3 млрд евро.

Ковидный фонд ЕС (NextGenerationEU) был создан в 2020 году для преодоления последствий пандемии. Общий объем — около 807 млрд евро (в ценах 2018 года), из которых более 720 млрд евро направлены через Фонд восстановления и устойчивости (RRF). Основные направления — здравоохранение, цифровизация, экология и образование.