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Новая цифровая карта от Yelo Bank: Yelo Digital Card

13:15 401

Yelo Bank представляет своим клиентам новую цифровую карту! Теперь вы можете активировать Yelo Digital Card через Yelo App и сразу начать пользоваться ей без визита в филиал. Активация карты происходит полностью онлайн с использованием цифровой подписи SİMA. Более того, карта абсолютно бесплатная!

Yelo Digital Card действительна в течение пяти лет и предлагает своим владельцам не только возможность получать доход с остатка на карте, но и высокий кэшбэк. Вы можете выбрать валюту карты — AZN, USD или EUR.

Пользователи Yelo Digital Card могут осуществлять переводы на внутренние карты и снятие наличных до 3000 AZN в месяц без комиссии. После активации карту можно сразу добавить в Apple Wallet или Google Wallet и использовать для безналичных платежей. Через мобильное приложение Yelo App вы легко управляете лимитами, настраиваете кэшбэк и осуществляете переводы друзьям по номеру телефона.

Использование Yelo Digital Card делает повседневные платежи и операции проще и выгоднее. Активируйте вашу новую цифровую карту уже сейчас и воспользуйтесь всеми преимуществами: bit.ly/4k2VMnY

Что такое инвестиции, как их получить и другие важные вопросы по номеру 981. Или напишите в наши аккаунты FacebookInstagramWhatsАpp или yelo.az

Yelo Bank – яркий банкинг! 

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