Переговоры Закира Гасанова в Минске

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках визита в Беларусь посетил площадь Победы в Минске и возложил венок к монументу Победы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.

В информации отмечается, что затем в Министерстве обороны Беларуси состоялась официальная церемония встречи министра обороны Азербайджана.

Главы оборонных ведомств прошли перед почетным караулом. Были исполнены государственные гимны обеих стран.

Затем состоялась встреча между генерал-полковником Закиром Гасановым и министром обороны Беларуси генерал-лейтенантом Виктором Хрениным, в рамках которой были обсуждены вопросы региональной безопасности, перспективы развития военного сотрудничества и другие темы, представляющие взаимный интерес.

В соответствии с программой визита азербайджанская делегация также посетила Факультет Генерального штаба Военной академии Вооруженных сил Республики Беларусь. Здесь был представлен брифинг о системе военного образования, подготовке кадров, структуре и задачах факультета.

Министру обороны Азербайджана, посетившему в ходе официального визита Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО Беларуси, была предоставлена подробная информация об основных направлениях деятельности Центрального командного пункта.