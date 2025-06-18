В Баку продолжается суд над Аббасовым и Гуламовым

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего начальника Главного управления молодежи и спорта города Баку Рагифа Аббасова и бывшего начальника финансово-экономического сектора этого управления Эльданиза Гуламова.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Эльдара Исмаилова был заслушан представитель Министерства молодежи и спорта, признанного потерпевшей стороной по делу.

Представитель сообщил, что из государственного бюджета на организацию различных спортивных мероприятий в адрес Главного управления было выделено 871 255 манатов, которые были присвоены. В ходе следствия Рагиф Аббасов возместил 100 тысяч манатов. Представитель министерства подал гражданский иск о взыскании оставшейся суммы с обвиняемых и просил удовлетворить иск в полном объеме.

«Во время проведения спортивных мероприятий оформлялись справки о выплате вознаграждений без представления смет расходов. В результате аудиторской проверки выяснилось, что по 52 соревнованиям не было предоставлено никаких данных о расходах. Средства были использованы не по целевому назначению. Финансовые проверки показали, что обвиняемые присвоили выделенные средства, не передав их победителям соревнований», — заявил представитель.

В качестве свидетеля выступил сотрудник молодежного сектора Главного управления молодежи и спорта города Баку Самир Казымов. Он сообщил, что с 2004 года работает в этом управлении в должности главного советника и знаком с обвиняемыми: «Каждый год мы составляли план мероприятий. На их проведение выделялись средства, которые затем расходовались в рамках этих мероприятий. После мероприятий я отчитывался о целевом использовании снятых с банковского счета сумм».

Судебное разбирательство продолжится 9 июля.

Отметим, что Рагиф Аббасов и Эльданиз Гуламов обвиняются в присвоении государственной суммы, приближающейся к 1 миллиону манатов. Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре им было предъявлено обвинение по статье 179.4 Уголовного кодекса Азербайджана (присвоение в особо крупном размере).

Оба обвиняемых не находятся под арестом — в отношении них были избраны альтернативные меры пресечения.

Министерство молодежи и спорта признано потерпевшей стороной по делу.