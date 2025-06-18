Иран бомбят. Почему молчит Путин?

Несмотря на заключённый 17 января 2025 года договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном, Москва не может оказать Тегерану никакой помощи в его конфликте с Израилем, сказал в интервью haqqin.az российский политолог Виталий Дымарский. «Следует отметить, что сразу после начала израильских атак 13 июня президент России Владимир Путин провёл переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, - отметил Дымарский. - В заявлении, опубликованном на официальном сайте Кремля, Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами. Он также подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, совершённые, по его словам, с нарушением Устава Организации Объединённых Наций и норм международного права. Путин также осудил операцию Израиля во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее оказывать военную помощь своему стратегическому партнёру — Ирану российский президент явно не торопится».

Виталий Дымарский считает, что подписанный между Путиным и Пезешкианом договор представляет собой не более чем формальность. По его словам, многие межгосударственные соглашения, заключённые в последние годы, фактически ничего не значат. Это касается не только российско-иранского соглашения, но и, как выразился эксперт, «постыдного партнёрства России с Северной Кореей». «Сегодня им нужно соглашение о партнёрстве, а завтра в угоду изменившейся ситуации договор отправляется на свалку истории», - подчеркнул он. «Мы не знаем, как будут развиваться боевые действия между Израилем и Ираном, но сегодня эта война выгодна России», - отметил Дымарский. По его мнению, в Кремле хотели бы использовать операцию Израиля как оправдание собственной внешней политики: дескать, не только Россия применяет силу в качестве инструмента международной политики.

«На Ближнем Востоке и раньше было трудно предотвращать войны, но тем не менее велись какие-то переговоры, применялась челночная дипломатия, удавалось достигать определённых соглашений, - отметил Дымарский. - В идеологии СССР существовало представление о том, что поколения советских людей второй половины XX века будут жить не только при коммунизме, но и в условиях глобального мира. Именно поэтому Советский Союз стремился избегать масштабных военных конфликтов. Но сегодня безответственные политики вновь вернули войну в политический инструментарий». Отметив официальную позицию Кремля, осудившего Израиль за нападение на Иран, эксперт напомнил, что накануне публикации этого заявления состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Биньямином Нетаньяху. «Я полагаю, президент России заранее предупредил израильского премьера о намерении сделать подобное заявление. Москве нужно было сохранить лицо. Если, конечно, оно ещё осталось», - с иронией заметил политолог. По словам Дымарского, в Тегеране прекрасно осознают неспособность Кремля оказать реальную помощь и не питают никаких иллюзий относительно возможной поддержки со стороны России.