Иран бомбят. Почему молчит Путин?

Несмотря на заключённый 17 января 2025 года договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном, Москва не может оказать Тегерану никакой помощи в его конфликте с Израилем, сказал в интервью haqqin.az российский политолог Виталий Дымарский.
«Следует отметить, что сразу после начала израильских атак 13 июня президент России Владимир Путин провёл переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, - отметил Дымарский. - В заявлении, опубликованном на официальном сайте Кремля, Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами. Он также подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, совершённые, по его словам, с нарушением Устава Организации Объединённых Наций и норм международного права. Путин также осудил операцию Израиля во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее оказывать военную помощь своему стратегическому партнёру — Ирану российский президент явно не торопится».
Виталий Дымарский считает, что подписанный между Путиным и Пезешкианом договор представляет собой не более чем формальность. По его словам, многие межгосударственные соглашения, заключённые в последние годы, фактически ничего не значат. Это касается не только российско-иранского соглашения, но и, как выразился эксперт, «постыдного партнёрства России с Северной Кореей».
«Сегодня им нужно соглашение о партнёрстве, а завтра в угоду изменившейся ситуации договор отправляется на свалку истории», - подчеркнул он.
«Мы не знаем, как будут развиваться боевые действия между Израилем и Ираном, но сегодня эта война выгодна России», - отметил Дымарский. По его мнению, в Кремле хотели бы использовать операцию Израиля как оправдание собственной внешней политики: дескать, не только Россия применяет силу в качестве инструмента международной политики.
«На Ближнем Востоке и раньше было трудно предотвращать войны, но тем не менее велись какие-то переговоры, применялась челночная дипломатия, удавалось достигать определённых соглашений, - отметил Дымарский. - В идеологии СССР существовало представление о том, что поколения советских людей второй половины XX века будут жить не только при коммунизме, но и в условиях глобального мира. Именно поэтому Советский Союз стремился избегать масштабных военных конфликтов. Но сегодня безответственные политики вновь вернули войну в политический инструментарий».
Отметив официальную позицию Кремля, осудившего Израиль за нападение на Иран, эксперт напомнил, что накануне публикации этого заявления состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Биньямином Нетаньяху.
«Я полагаю, президент России заранее предупредил израильского премьера о намерении сделать подобное заявление. Москве нужно было сохранить лицо. Если, конечно, оно ещё осталось», - с иронией заметил политолог.
По словам Дымарского, в Тегеране прекрасно осознают неспособность Кремля оказать реальную помощь и не питают никаких иллюзий относительно возможной поддержки со стороны России.
«Обратите внимание: из Ирана не прозвучало ни одного заявления, касающегося России, - отметил эксперт. - В первые дни после атаки Израиля иранцы пытались связаться с Китаем, а не с Россией, которая в Тегеране явно не вызывает доверия».
В то же время, по мнению Дымарского, в случае падения режима аятолл Москва с готовностью предоставит убежище иранским лидерам, если те обратятся за помощью.
«Такое Россия всегда делает с удовольствием, - вновь иронизирует политолог. - В Москве можно будет собрать украино-сирийско-иранский интернационал - Башар Асад, Виктор Янукович, Али Хаменеи… Но я сомневаюсь, что в случае затяжного конфликта Россия решится предоставить Ирану военную помощь, например, комплексы С-300 или что-то подобное. Ведь для России отношения с Израилем не менее важны, чем с Ираном. И кроме того, не стоит забывать, что рядом с Израилем находится Дональд Трамп».
Отвечая на вопрос о развитии дальнейших событий, политолог отметил, что обе стороны пытаются придерживать информацию о происходящих процессах, что не позволяет составить целостную картину происходящего.
«На данный момент мы наблюдаем исключительно воздушную войну, - подчеркнул Виталий Дымарский. - Скорее всего, в ближайшие дни на авансцене событий с характерным для него миротворческим пафосом появится президент США Дональд Трамп, который попытается заключить с Ираном сделку».