Иран ответил на призыв Трампа к капитуляции

Тегеран не согласится на потребованную президентом США Дональдом Трампом безоговорочную капитуляцию. Об этом заявил посол Ирана во Франции Мохаммед Амин-Неджад в эфире телеканала BFMTV.

«Это то же желание, что и у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху… Это совершенно не реализуется», — отметил дипломат.

По словам посла, народ Ирана «един перед агрессией» извне. Он добавил, что оборонные возможности Тегерана не зависят от ударов по военным объектам.

Напомним, что 17 июня американский лидер потребовал от руководства Ирана безоговорочно капитулировать.