USD 1.7000
EUR 1.9559
RUB 2.1627
Подписаться на уведомления
Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Иран ответил на призыв Трампа к капитуляции

13:24 1975

Тегеран не согласится на потребованную президентом США Дональдом Трампом безоговорочную капитуляцию. Об этом заявил посол Ирана во Франции Мохаммед Амин-Неджад в эфире телеканала BFMTV.

«Это то же желание, что и у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху… Это совершенно не реализуется», — отметил дипломат.

По словам посла, народ Ирана «един перед агрессией» извне. Он добавил, что оборонные возможности Тегерана не зависят от ударов по военным объектам.

Напомним, что 17 июня американский лидер потребовал от руководства Ирана безоговорочно капитулировать.

Лига чемпионов: «Карабах» поедет в Дублин или Белфаст
Лига чемпионов: «Карабах» поедет в Дублин или Белфаст обновлено
14:15 1018
Израиль разбомбил иранские вертолеты
Израиль разбомбил иранские вертолеты видео; обновлено 14:06
14:06 2329
Решится ли Трамп на войну с Ираном?
Решится ли Трамп на войну с Ираном? главный вопрос; все еще актуально
17 июня 2025, 23:53 4288
Явление Хаменеи народу
Явление Хаменеи народу
13:37 2217
Израиль обратился к тегеранцам
Израиль обратился к тегеранцам обновлено 12:46
12:46 15461
Раскол между США и Израилем?
Раскол между США и Израилем? наша корреспонденция
12:36 2987
Военное руководство Турции на границе с Ираном
Военное руководство Турции на границе с Ираном
12:57 2032
Иран на фоне атак Израиля собирается проводить реформы
Иран на фоне атак Израиля собирается проводить реформы
12:38 2430
Что за самолеты Китай отправляет в Иран?
Что за самолеты Китай отправляет в Иран?
11:07 4431
Пашинян: «Любая попытка продолжить карабахское движение…»
Пашинян: «Любая попытка продолжить карабахское движение…»
10:53 4886
Пашинян об отставке главы СНБ Армении
Пашинян об отставке главы СНБ Армении обновлено 12:28
12:28 4610

ЭТО ВАЖНО

Лига чемпионов: «Карабах» поедет в Дублин или Белфаст
Лига чемпионов: «Карабах» поедет в Дублин или Белфаст обновлено
14:15 1018
Израиль разбомбил иранские вертолеты
Израиль разбомбил иранские вертолеты видео; обновлено 14:06
14:06 2329
Решится ли Трамп на войну с Ираном?
Решится ли Трамп на войну с Ираном? главный вопрос; все еще актуально
17 июня 2025, 23:53 4288
Явление Хаменеи народу
Явление Хаменеи народу
13:37 2217
Израиль обратился к тегеранцам
Израиль обратился к тегеранцам обновлено 12:46
12:46 15461
Раскол между США и Израилем?
Раскол между США и Израилем? наша корреспонденция
12:36 2987
Военное руководство Турции на границе с Ираном
Военное руководство Турции на границе с Ираном
12:57 2032
Иран на фоне атак Израиля собирается проводить реформы
Иран на фоне атак Израиля собирается проводить реформы
12:38 2430
Что за самолеты Китай отправляет в Иран?
Что за самолеты Китай отправляет в Иран?
11:07 4431
Пашинян: «Любая попытка продолжить карабахское движение…»
Пашинян: «Любая попытка продолжить карабахское движение…»
10:53 4886
Пашинян об отставке главы СНБ Армении
Пашинян об отставке главы СНБ Армении обновлено 12:28
12:28 4610
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться