Израиль разбомбил иранские вертолеты

Израильские истребители уничтожили пять иранских вертолетов AH-1 на авиабазе Керманшах. По оценкам, всего у Ирана осталось 40–50 единиц данных вертолетов. pic.twitter.com/eavOzv9Mc5 — Newsfeed (@Newsfeed883920) June 18, 2025 Спутниковые снимки Maxar показывают новые повреждения на ракетной базе «Тебриз» на севере Ирана, которая вновь подверглась ударам со стороны Израиля. Израильские военные засекли запуск порядка 30 ракет из Ирана по Израилю в течение ночи, жертв нет, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эфи Дефрин. По его словам, «большинство ракет было перехвачено, жертв нет».

* * * 13:29 На объекте в Тегеране повреждено здание, где производилось оборудование для центрифуг, обогащающих уран, сообщили в МАГАТЭ. Там также рассказали, что в Кередже были разрушены два здания, где производились компоненты таких центрифуг. Объекты пострадали в результате ударов, оба были под надзором международного агентства. Иранские ресурсы сообщают о мощных взрывах в некоторых районах Ардебиля в результате атак ВВС Израиля.