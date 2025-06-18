Израиль разбомбил иранские вертолеты

Израильские истребители уничтожили пять иранских вертолетов AH-1 на авиабазе Керманшах.
По оценкам, всего у Ирана осталось 40–50 единиц данных вертолетов.
June 18, 2025
Спутниковые снимки Maxar показывают новые повреждения на ракетной базе «Тебриз» на севере Ирана, которая вновь подверглась ударам со стороны Израиля.
Израильские военные засекли запуск порядка 30 ракет из Ирана по Израилю в течение ночи, жертв нет, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эфи Дефрин. По его словам, «большинство ракет было перехвачено, жертв нет».
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На объекте в Тегеране повреждено здание, где производилось оборудование для центрифуг, обогащающих уран, сообщили в МАГАТЭ.
Там также рассказали, что в Кередже были разрушены два здания, где производились компоненты таких центрифуг.
Объекты пострадали в результате ударов, оба были под надзором международного агентства.
Иранские ресурсы сообщают о мощных взрывах в некоторых районах Ардебиля в результате атак ВВС Израиля.
June 18, 2025
Вашингтон уже помогает Израилю наносить удары по Ирану. С таким утверждением выступил американский сенатор-республиканец (от штата Техас) Тед Круз в интервью журналисту Такеру Карлсону.
В ходе беседы Круз обвинил Тегеран в том, что он якобы покушается на жизнь президента США Дональда Трампа. Карлсон в свою очередь заметил, что сенатор «сам не верит в это», так как в противном случае он бы уже призывал нанести по Ирану «ответный военный удар». «Мы уже наносим эти удары. Прямо сегодня», - заявил в ответ Круз.
Израильские военные с начала операции «Восстающий лев» атаковали 1,1 тыс. различных объектов на всей территории Ирана. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эфи Дефрин.
«По состоянию на настоящий момент мы [ЦАХАЛ] атаковали более 1 100 различных объектов по всему Ирану», - сказал он.
По его словам, Армия обороны Израиля систематически работает в соответствии с планом и продолжит это делать, «пока все цели не будут достигнуты».