Израильские хакеры взломали крупнейшую криптобиржу Ирана

О масштабной атаке первым сообщил криптоаналитик ZachXBT. По его данным, из горячих кошельков Nobitex в сети Tron было выведено $48,5 млн, также похищены средства в биткоинах, Dogecoin и других токенах.

Хакерская группировка Gonjeshke Darande («Хищный воробей»), которую называют произраильской, взяла на себя ответственность за взлом одной из крупнейших криптобирж Ирана — Nobitex. Украдено почти 82 миллиона долларов в криптовалютах.

Средства отправили на четыре адреса с провокационными подписями, в начале публичного ключа одного из кошельков зашифрована фраза Fuck IRGC Terrorists NoBitex (TKFuckiRGCTerroristsNoBiTEXy2r7mNX). Такие адреса создаются с помощью генераторов vanity-адресов — программ, которые подбирают закрытый ключ до тех пор, пока публичный адрес не начнется с заданной последовательности символов.

Nobitex вскоре подтвердила, что был скомпрометирован доступ к ее горячим кошелькам и системе уведомлений. Все подозрительные операции остановлены, ведется внутреннее расследование. Биржа заявила, что средства пользователей в холодных кошельках не пострадали, убытки будут компенсированы из страхового фонда и резервов компании. Сайт и приложение временно недоступны.

Ответственность за взлом взяла на себя хакерская группировка Gonjeshke Darande («Хищный воробей»), которую детектив называет «произраильской». В заявлении в X они назвали Nobitex «ключевым инструментом иранского режима для финансирования терроризма и обхода санкций» и пообещали в течение 24 часов опубликовать внутреннюю информацию и исходный код биржи.

Nobitex была основана в 2017 году. По данным агрегатора irancrypto.market, суточный объем торгов на ней составляет более 7 квадриллионов иранских риалов ($168 млн), почти половина которого приходится на пару с биткоином.