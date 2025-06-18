Украина и Грузия не услышат обещаний от НАТО

Заявление по итогам саммита НАТО, который состоится на следующей неделе в Гааге, не будет содержать обещания о будущем членстве Украины и Грузии в альянсе.

Об этом сообщил аналитик брюссельского центра European Policy Centre Пол Тейлор в колонке для британской газеты The Guardian со ссылкой на дипломатические источники.