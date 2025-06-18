Украина и Грузия не услышат обещаний от НАТО

Заявление по итогам саммита НАТО, который состоится на следующей неделе в Гааге, не будет содержать обещания о будущем членстве Украины и Грузии в альянсе.
Об этом сообщил аналитик брюссельского центра European Policy Centre Пол Тейлор в колонке для британской газеты The Guardian со ссылкой на дипломатические источники.
По словам Тейлора, президент США Дональд Трамп выступает против включения в текст формулировки, подразумевающей, что Киев и Тбилиси в будущем станут членами НАТО.
Кроме того, в этом году по итогам встречи лидеров альянса не будет принято традиционное обширное коммюнике. Вместо него планируется публикация краткого совместного заявления, в котором будет подтверждено обязательство повысить оборонные расходы до 3,5% ВВП к 2032 году. Также будет предложено направлять дополнительно 1,5% ВВП на смежные сферы, включая поддержку Украины, кибербезопасность, а также проекты по развитию инфраструктуры для усиления военной мобильности и устойчивости.