У кого что болит...

Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца касательно конфликта на Ближнем Востоке являются «самыми страшными словами, которые только можно было себе представить».

Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале оценила фразу немецкого политика о том, что Израиль «сделал грязную работу и проявил мужество, атаковав Иран».