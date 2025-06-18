USD 1.7000
EUR 1.9559
RUB 2.1627
Подписаться на уведомления
Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

У кого что болит...

14:43 1231

Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца касательно конфликта на Ближнем Востоке являются «самыми страшными словами, которые только можно было себе представить».

Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале оценила фразу немецкого политика о том, что Израиль «сделал грязную работу и проявил мужество, атаковав Иран».

«Это самая страшная фраза из тех, которые я когда-либо не то что слышала, а даже могла бы себе представить. И такие вещи заявляет потомок нацистов, дед которого, Йозеф Пауль Совиньи, будучи бургомистром Брилона во времена Третьего рейха, переименовывал улицы в честь Гитлера и Геббельса (...), а его отец, Иоахим Мерц, воевал против Красной армии. Той самой, которая освободила узников концлагерей от того, что позже будет называться Холокостом», — добавила она.

По ее словам, Россия «продолжает работу, начатую антифашистами в годы Второй мировой войны».

Международный симпозиум омбудсменов в Баку
Международный симпозиум омбудсменов в Баку фото
16:17 61
Хаменеи: Иран победит. У Тегерана есть план
Хаменеи: Иран победит. У Тегерана есть план обновлено 15:50
15:50 6359
Иран бомбят. Почему молчит Путин?
Иран бомбят. Почему молчит Путин? еще один вопрос; все еще актуально
13:15 3871
В Милли Меджлисе решили: казино – это очень хорошо
В Милли Меджлисе решили: казино – это очень хорошо
15:15 2295
Зелим Коцоев против Армена Адамяна в четвертьфинале чемпионата мира
Зелим Коцоев против Армена Адамяна в четвертьфинале чемпионата мира видео, обновлено 15:54
15:54 3262
«Карабах» поедет в Дублин или Белфаст, «Сабах» может сыграть с «Партизаном»
«Карабах» поедет в Дублин или Белфаст, «Сабах» может сыграть с «Партизаном» обновлено 15:09
15:09 2297
Израиль разбомбил иранские вертолеты
Израиль разбомбил иранские вертолеты видео; обновлено 14:06
14:06 5183
Решится ли Трамп на войну с Ираном?
Решится ли Трамп на войну с Ираном? главный вопрос; все еще актуально
17 июня 2025, 23:53 4608
Израиль обратился к тегеранцам
Израиль обратился к тегеранцам обновлено 12:46
12:46 16691
Раскол между США и Израилем?
Раскол между США и Израилем? наша корреспонденция; все еще актуально
12:36 3832
Военное руководство Турции на границе с Ираном
Военное руководство Турции на границе с Ираном
12:57 3003

ЭТО ВАЖНО

Международный симпозиум омбудсменов в Баку
Международный симпозиум омбудсменов в Баку фото
16:17 61
Хаменеи: Иран победит. У Тегерана есть план
Хаменеи: Иран победит. У Тегерана есть план обновлено 15:50
15:50 6359
Иран бомбят. Почему молчит Путин?
Иран бомбят. Почему молчит Путин? еще один вопрос; все еще актуально
13:15 3871
В Милли Меджлисе решили: казино – это очень хорошо
В Милли Меджлисе решили: казино – это очень хорошо
15:15 2295
Зелим Коцоев против Армена Адамяна в четвертьфинале чемпионата мира
Зелим Коцоев против Армена Адамяна в четвертьфинале чемпионата мира видео, обновлено 15:54
15:54 3262
«Карабах» поедет в Дублин или Белфаст, «Сабах» может сыграть с «Партизаном»
«Карабах» поедет в Дублин или Белфаст, «Сабах» может сыграть с «Партизаном» обновлено 15:09
15:09 2297
Израиль разбомбил иранские вертолеты
Израиль разбомбил иранские вертолеты видео; обновлено 14:06
14:06 5183
Решится ли Трамп на войну с Ираном?
Решится ли Трамп на войну с Ираном? главный вопрос; все еще актуально
17 июня 2025, 23:53 4608
Израиль обратился к тегеранцам
Израиль обратился к тегеранцам обновлено 12:46
12:46 16691
Раскол между США и Израилем?
Раскол между США и Израилем? наша корреспонденция; все еще актуально
12:36 3832
Военное руководство Турции на границе с Ираном
Военное руководство Турции на границе с Ираном
12:57 3003
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться