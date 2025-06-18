У кого что болит...

Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца касательно конфликта на Ближнем Востоке являются «самыми страшными словами, которые только можно было себе представить».
Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале оценила фразу немецкого политика о том, что Израиль «сделал грязную работу и проявил мужество, атаковав Иран».
«Это самая страшная фраза из тех, которые я когда-либо не то что слышала, а даже могла бы себе представить. И такие вещи заявляет потомок нацистов, дед которого, Йозеф Пауль Совиньи, будучи бургомистром Брилона во времена Третьего рейха, переименовывал улицы в честь Гитлера и Геббельса (...), а его отец, Иоахим Мерц, воевал против Красной армии. Той самой, которая освободила узников концлагерей от того, что позже будет называться Холокостом», — добавила она.
По ее словам, Россия «продолжает работу, начатую антифашистами в годы Второй мировой войны».