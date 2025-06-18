Минюст запустил Mobil icra

Mobil icra доступно для скачивания в App Store и Google Play . Для входа требуется регистрация через систему Digital Login и создание личного кабинета.

В рамках продолжающейся цифровизации услуг Министерства юстиции запущено мобильное приложение Mobil icra. Инновационное приложение обеспечивает физическим и юридическим лицам - как должникам, так и истцам - быстрый и удобный доступ к актуальной информации об исполнительных делах.

Приложение позволяет в режиме реального времени отслеживать статус исполнительного дела, наложенные ограничения, такие как арест имущества, транспортного средства, объявление в розыск или запрет на выезд из страны, а также получать данные о применённых мерах принудительного исполнения. Через приложение также доступны исполнительные документы из единого источника.

Цель запуска нового приложения - повышение прозрачности и подотчётности, сведение к минимуму контактов между гражданами и чиновниками, усиление контроля за исполнительными делами, а также предоставление физическим и юридическим лицам оперативных услуг на основе цифровых решений.

Мобильное приложение будет совершенствоваться поэтапно. В следующей версии планируется внедрение функций выдачи электронных справок для юридических лиц, осуществления онлайн-платежей по исполнительным производствам для физических и юридических лиц, а также отображения истории платежей и остатка долга.

Mobil icra функционирует на базе информационной системы Elektron icra. В первой половине 2025 года Elektron icra тоже была усовершенствована: добавлены новые функциональные возможности, расширена интеграция с другими системами и повышен уровень автоматизации. Это, как ожидается, повысит эффективность и прозрачность исполнения решений судов и других органов.