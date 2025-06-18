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Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Американцы массово перебрасывают войска

14:46 1401

Численность американских военнослужащих, размещенных на базах США на Ближнем Востоке, в настоящее время составляет около 40 тысяч человек, что заметно превышает стандартный уровень присутствия, обычно составляющий порядка 30 тысяч.

Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники в Пентагоне.

По информации собеседников телеканала, аналогичный рост численности военных фиксировался в октябре 2024 года — после того как Иран нанес удары по Израилю в ответ на ликвидацию лидеров палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы. Тогда на фоне общего обострения в регионе и усиления атак со стороны йеменских хуситов число американских военнослужащих в регионе достигло 43 тысяч.

По данным ABC News, в настоящий момент американские базы на Ближнем Востоке переведены в режим повышенной боевой готовности и принимают дополнительные меры безопасности. В частности, запущена программа добровольной эвакуации для гражданского персонала и семей военнослужащих. При этом источники канала уточняют, что массового отъезда пока не наблюдается.

Обострение в регионе связано с операцией «Восстающий лев», начатой Израилем в ночь на 13 июня против иранской ядерной инфраструктуры. Уже через сутки Иран ответил ударами по израильским объектам. В последующие дни стороны продолжили обмен атаками. Обе страны сообщили о погибших и пострадавших, а также подтвердили попадания по ряду объектов, хотя и заявили, что ущерб носит ограниченный характер.

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