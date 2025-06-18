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Европа отложила снижение потолка цен на российскую нефть

14:54 578

Европейский союз отложил решение о снижении потолка цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники и текущую рыночную ситуацию.

Предложение о снижении ценового потолка входило в состав 18-го пакета санкций Еврокомиссии против России. Однако резкий рост мировых цен на нефть в последние недели осложнил достижение консенсуса среди стран-членов ЕС.

На фоне этого, как отмечает издание, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также не настаивает на немедленном понижении предельной цены на российскую нефть. По ее словам, в текущих условиях механизм потолка цен продолжает выполнять свою сдерживающую функцию. «В последние дни мы видим, что цена выросла, поэтому верхний предел цены на нефть выполняет свою функцию. На данный момент нет большого давления на снижение верхнего предела», — заявила фон дер Ляйен на полях саммита G7.

16 июня стало известно, что предложение о снижении ценового потолка оказалось под угрозой: страны ЕС не могут договориться без поддержки США. При этом большинство стран G7 выступают за ужесточение ограничений, тогда как Вашингтон придерживается более осторожной позиции, опасаясь негативных последствий для мирового нефтяного рынка.

Изначально Еврокомиссия предлагала снизить потолок цен на российскую нефть до $45 за баррель, чтобы усилить давление на экспортные доходы Москвы. Однако в условиях подорожания черного золота противники этой меры уверены, что Россия и так будет терять прибыль без дополнительных шагов.

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