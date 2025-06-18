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Пашинян о визите в Турцию

14:56 1362

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что готовится совершить визит в Турцию, о чем ранее сообщал спикер армянского парламента Ален Симонян.

«Обычно в ходе подобных визитов стороны выступают с совместным заявлением, но наши коллеги проявили некоторое нетерпение. Да, такой план имеется. О повестке визита будет сделано совместное заявление.

Могу сказать, что визит действительно запланирован, и чтобы не нарушать прямых договоренностей относительно визита, в плане совместительства заявлений на данный момент скажу лишь то, что уже известно», - сказал Пашинян.

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