Генерал США призвал НАТО учиться у Украины

Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью Kyiv Post.

Армия Украины демонстрирует такой уровень эффективности, что теперь уже НАТО должна учиться у нее, а не наоборот.

«Большинство армий НАТО не соответствуют украинским стандартам боевой эффективности», — отметил он. Ходжес служил в Европе с 2014 по 2017 год и наблюдал трансформацию украинской армии в условиях полномасштабной войны.

По его словам, украинские военные удивили Альянс инновациями — от массового использования дронов до успешных морских операций, включая борьбу в Черном море. «Они доказали, что можно сдерживать регулярный флот, не имея своих крупных кораблей», — подчеркнул генерал, добавив, что этот опыт особенно ценен для таких стран, как Румыния и Болгария.

Он также обратил внимание на проблемы внутри самого Альянса: «Мы до сих пор не можем безопасно обмениваться данными даже с британцами или немцами». При этом украинские военные, по его словам, с иронией воспринимают попытки НАТО их обучать: «На самом деле, это мы должны просить их научить нас».

С начала войны около 192 тысяч украинских солдат прошли обучение в рамках программ НАТО — от освоения западного вооружения до курсов тактики за пределами Украины. Однако многие бойцы критиковали часть подготовки как оторванную от реалий фронта.

Особое внимание Ходжес уделил системам ПВО, которые Украина модернизировала, интегрируя информацию от радаров, ПЗРК, истребителей и других источников. По его мнению, НАТО следует брать с этого пример, чтобы избежать нецелевого использования дорогостоящих комплексов вроде Patriot на дешёвые дроны.

В то же время генерал подчеркнул, что украинская армия нуждается в реформах: командование должно избавиться от советской бюрократической модели. «Правительство должно заслужить доверие, чтобы людей не отправляли на фронт без подготовки и экипировки», — отметил он.

Напомним, что ещё в 2024 году Бен Ходжес утверждал: Крымский мост может быть уничтожен не ракетами, а силами украинского военного разведывательного управления (ГУР).