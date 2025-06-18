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Израиль атаковал военные объекты Ирана
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Израиль атаковал военные объекты Ирана

Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером

15:03 1085

Право Ирана на защиту от бандитизма и государственного терроризма со стороны Израиля является вполне естественным, законным и юридически обоснованным. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании фракции «Партии справедливости и развития» в парламенте страны. Его слова цитирует агентство Анадолу.

Турецкий лидер привлек внимание к агрессивным действиям Израиля против стран региона.

«Турция делает все возможное, чтобы остановить эту бесчеловечную агрессию против сектора Газа, Сирии, Ливана, Йемена и нашего соседа Ирана», - подчеркнул президент.

По словам Эрдогана, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху давно превзошел по жестокости самого Адольфа Гитлера в совершении геноцида.

При этом президент Турции указал, что Анкара проделала подготовку и продолжает готовиться к любому развитию событий и возможным негативным сценариям в связи с ирано-израильским конфликтом.

Турецкий лидер также отметил неспособность международных организаций повлиять на агрессию со стороны Израиля.

«ООН, международные институты и государства хранят молчание перед лицом агрессии, совершаемой на глазах у всего человечества, а некоторые и поддерживают этот бандитизм», - сказал он.

Остановка израильской агрессии необходима для мира и всего человечества в целом. Все страны нашего региона, включая соседний Иран, должны извлечь необходимые уроки из происходящих событий, - заключил президент Турции.

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