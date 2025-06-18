В Милли Меджлисе решили: казино – это очень хорошо

Данный законопроект был принят 7 мая 2024 года. Он регулирует общественные отношения, возникающие при создании искусственных участков земли для строительных целей. Закон устанавливает организационные и правовые основы создания таких участков, а также определяет правила их использования, включая возможность ведения строительства.

Обсуждаемый законопроект предусматривает регулирование предпринимательской деятельности на этих территориях, в том числе создание правовых и организационных основ для проведения казино. В целях стимулирования инвестиций и развития бизнеса на искусственных участках создаются необходимые условия. Согласно проекту, казино в Азербайджане могут быть организованы исключительно на искусственных земельных участках и только в соответствии с требованиями закона.

Предполагается, что проведение азартных игр на этих территориях будет способствовать увеличению налоговых поступлений, развитию туризма и созданию новых рабочих мест. Следует учитывать, что в настоящее время граждане Азербайджана либо выезжают за границу для посещения казино, либо пользуются онлайн-платформами. Легализация казино также будет направлена на борьбу с нелегальным игорным бизнесом: правоохранительные органы не раз выявляли подпольные казино на территории страны.

Особо подчёркивается, что во многих странах в последние годы наблюдается тенденция к легализации казино. К примеру, в Узбекистане уже разрешены азартные игры, а в Объединённых Арабских Эмиратах ожидается открытие первого казино в 2027 году. Яркими примерами стран, получающих значительные доходы от игорного бизнеса, являются Монако, Сингапур и Филиппины. Также серьёзную прибыль от этой сферы получают Грузия и Казахстан.

В проекте закона предусмотрено строгое правовое регулирование организации и проведения казино. Это включает получение лицензии и создание системы постоянного государственного контроля, начиная с момента подачи заявки и до завершения деятельности.