В Милли Меджлисе решили: казино – это очень хорошо

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсудили внесение изменений в закон Азербайджанской Республики «О создании искусственных земельных участков в принадлежащей Азербайджанской Республике части Каспийского моря (озера)».
Данный законопроект был принят 7 мая 2024 года. Он регулирует общественные отношения, возникающие при создании искусственных участков земли для строительных целей. Закон устанавливает организационные и правовые основы создания таких участков, а также определяет правила их использования, включая возможность ведения строительства.
Обсуждаемый законопроект предусматривает регулирование предпринимательской деятельности на этих территориях, в том числе создание правовых и организационных основ для проведения казино. В целях стимулирования инвестиций и развития бизнеса на искусственных участках создаются необходимые условия. Согласно проекту, казино в Азербайджане могут быть организованы исключительно на искусственных земельных участках и только в соответствии с требованиями закона.
Предполагается, что проведение азартных игр на этих территориях будет способствовать увеличению налоговых поступлений, развитию туризма и созданию новых рабочих мест. Следует учитывать, что в настоящее время граждане Азербайджана либо выезжают за границу для посещения казино, либо пользуются онлайн-платформами. Легализация казино также будет направлена на борьбу с нелегальным игорным бизнесом: правоохранительные органы не раз выявляли подпольные казино на территории страны.
Особо подчёркивается, что во многих странах в последние годы наблюдается тенденция к легализации казино. К примеру, в Узбекистане уже разрешены азартные игры, а в Объединённых Арабских Эмиратах ожидается открытие первого казино в 2027 году. Яркими примерами стран, получающих значительные доходы от игорного бизнеса, являются Монако, Сингапур и Филиппины. Также серьёзную прибыль от этой сферы получают Грузия и Казахстан.
В проекте закона предусмотрено строгое правовое регулирование организации и проведения казино. Это включает получение лицензии и создание системы постоянного государственного контроля, начиная с момента подачи заявки и до завершения деятельности.
Казино могут быть организованы только юридическими лицами на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным органом исполнительной власти. При этом учитывается заключение надзорного органа о соответствии организатора требованиям закона Азербайджана «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путём, и финансированием терроризма».
Для организаторов азартных игр установлены специальные условия. В частности, только юридические лица могут выступать в этой роли, а лицензия выдается при соблюдении всех установленных требований.
В проекте также определён размер государственной пошлины за организацию казино, а также предусмотрена правовая гарантия получения выигрыша игроком. Одновременно закреплены определённые ограничения и запреты, связанные с проведением азартных игр.
Разрешение казино исключительно на искусственных участках позволит обеспечить централизованный и контролируемый подход к этой деятельности. Поправки также включают нормы, регулирующие лицензирование, противодействие отмыванию доходов, рекламу, налогообложение, сборы, а также административную и правовую ответственность.
Таким образом, предлагаемые изменения, с одной стороны, способствуют борьбе с теневым игорным бизнесом, с другой — формируют образ Азербайджана как открытой, регулируемой юрисдикции для казино-туризма в регионе. Запрет участия лиц младше 21 года, ограничение виртуальных казино и специальные требования к финансовым операциям служат важными мерами правовой безопасности и снижения рисков.
В целом, законопроект носит экономически и юридически обоснованный характер, способствует совершенствованию нормативной базы и усилению государственного контроля за сферой азартных игр посредством её легализации.