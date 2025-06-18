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В Сирии возобновилась работа крупнейшего нефтезавода

15:15 805

В Сирии возобновлены экспортные поставки топлива с нефтеперерабатывающего завода Banias, крупнейшего НПЗ в стране.

По информации S&P Global, со ссылкой на заявление предприятия, 16 июня государственная компания Syria Trading Oil Co. (Sytrol) отгрузила первую партию объёмом 30 тыс. тонн нефтепродуктов.

Мощность завода Banias составляет около 120 тыс. баррелей в сутки. Его работа была приостановлена в конце 2024 года после смены политического режима в стране и прекращения поставок нефти со стороны Ирана, на которых базировалась деятельность НПЗ.

Производство было частично восстановлено в апреле 2025 года благодаря начавшимся поставкам нефти из России.

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