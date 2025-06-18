Только США могут помочь Израилю: бомба за $500 млн

Сверхтяжелая бомба GBU-57A/B, которой располагают только США, необходима Израилю для уничтожения иранского подземного ядерного объекта в Фордо. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на специалистов в области вооружений.

Ядерный объект в Фордо расположен в толще горы на глубине около 90 метров, для его поражения требуются бомбы, поражающие объекты на большой глубине.

«США контролируют и самолет, и боеприпас. Это будет американский бомбардировщик и американская бомба», - передает издание слова руководителя направления исследований городской войны в Военной академии США в Вест-Пойнте Джона Спенсера. Бомба «пробуривает некоторое расстояние вглубь земли», а затем взрывается, что позволяет доставать до подземных сооружений. Стоимость подобного боеприпаса превышает $500 млн, вес составляет 15 тонн. Его могут нести только стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, которых нет в арсенале Израиля.

По данным Wall Street Journal, к 2013 году ВВС США получили 20 таких боеприпасов. Вашингтон отказывался передавать их своим союзникам, включая Израиль.

Ранее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с помощью спутниковых снимков зафиксировало «прямое воздействие» на атомный объект в городе Натанзе в центральной части Ирана, который подвергся атаке со стороны израильских ВВС. В заявлении МАГАТЭ отмечалось, что в отчетах по иранским ядерным объектам в Исфахане и Фордо изменений не обнаружено.